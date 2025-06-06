Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı bu yıl yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti

Giresun'dan gelen Muhammed Bahadır ise "Akdamar Adası'nı ziyaret eden arkadaşlarım ısrarla gezip görmemi istedi. Ben de buraya gelmeden önce tarihini araştırarak geldim. Büyüleyici bir hikayesi ve manzarası var. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.





Tatil boyunca misafirlerini Akdamar Adası'na getirdiğini belirten Furkan Aydinç de "Van'a gelen misafirlerimi ilk olarak adaya getiriyorum. Misafirlerimiz buraya hayran kalıyor. Ben de adanın tarihini, memleketimizi ve kültürümüzü tanıtmak için elimden geleni yapıyorum. Misafirlerim adayı gezdikten sonra çok mutlu ayrılıyor. Burada, kültürümüzü, tarihimizi ve misafirperverliğimizi tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.