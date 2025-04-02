'Kuzen olduğumuzu pek bilen yok'

İkilinin kuzen olduğu çok bilinmezken Emre Belözoğlu yıllar önce Volkan Konak'la alakalı şu açıklamayı yapmıştı, "Evet, ikimiz de Maçkalı'yız ve kuzeniz ama bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktur. Volkan Abi'nin babasıyla benim annem dayı çocukları. Zaman zaman görüşürüz. Volkan Abi, büyük bir ses ve kendisini çok severim."



