Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Vefatı sanat camiası kadar spor dünyasını da yasa boğarken, futbol camiasından efsane bir ismin Volkan Konak ile aile bağı oldukça şaşırttı. Sosyal medya hesabından Volkan Konak için duygusal bir paylaşımda bulundu.
Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.
Hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak'a yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sanat camiası kadar spor dünyasını da yasa boğan bu acı haberin ardından, futbol camiasından taziye mesajları peş peşe geldi.
Ancak, futbol dünyasından bir ismin Volkan Konak ile aile bağı oldukça şaşırttı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Trabzon'un Maçka ilçesinden olan iki isim, uzun süredir devam eden bu akrabalık ilişkisini daha önce kamuoyuna çok fazla gündeme getirmemişti.
"Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim"
Belözoğlu, "Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim." ifadelerini kullandı.
'Kuzen olduğumuzu pek bilen yok'
İkilinin kuzen olduğu çok bilinmezken Emre Belözoğlu yıllar önce Volkan Konak'la alakalı şu açıklamayı yapmıştı, "Evet, ikimiz de Maçkalı'yız ve kuzeniz ama bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktur. Volkan Abi'nin babasıyla benim annem dayı çocukları. Zaman zaman görüşürüz. Volkan Abi, büyük bir ses ve kendisini çok severim."