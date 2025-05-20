Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından belirlenen 2025 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı. Türkiye, 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat ile çevreye duyarlılığı ve temiz denizleriyle dünyada en çok mavi bayrak sahibi üçüncü ülke konumunu bu yıl da korudu. Yaz sezonunun da yaklaşmasıyla birlikte, özellikle tatil planları yapanlar Türkiye'deki mavi bayraklı plajları araştırıyor. Antalya ve Muğla illerinin öne çıktığı mavi bayrak sayısında yeni iller de eklendi. Peki hangi ilde kaç tane mavi bayraklı plaj var? İşte güncel rakamlar.
Listenin zirvesinde 233 plajla Antalya yer alırken, onu Muğla (110), İzmir (64) ve Balıkesir (48) takip etti. Antalya’nın Kundu bölgesindeki törende, çevreye duyarlı çalışmalarıyla öne çıkan belediyelere plaket verildi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Antalya’nın turizmdeki başarısının güçlü bir planlamanın sonucu olduğunu vurgulayarak, ilin tek başına Türkiye’ye yaklaşık 20 milyar dolarlık turizm geliri sağladığını belirtti.
Mavi bayrak ödülü alan plajların illere göre dağılımı ise şöyle;
Düzce: 1
Adana: 1
Van: 1
Kırklareli: 1
Zonguldak: 2
Ordu: 3
Bartın: 3
Sakarya: 3
Yalova: 3
İstanbul: 3
Bursa: 4
Kocaeli: 9
Tekirdağ: 10
Mersin: 11
Çanakkale: 12
Samsun: 16
Aydın: 39
Balıkesir: 48
İzmir: 64
Muğla: 110
Antalya: 233
EN FAZLA MAVİ BAYRAK ANTALYA'DA
2025 yılı mavi bayrak ödülleri açıklandı. Türkiye, 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat ile mavi bayrak almaya hak kazanarak bu yıl da dünyada en çok mavi bayrak sahibi ülkeler arasında üçüncü sıradaki yerini korudu. Antalya ise 233 mavi bayraklı plajıyla listenin zirvesine yerleşti.
Türkiye, 577 mavi bayraklı plaj ile bu yıl da İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünya üçüncüsü oldu. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen mavi bayrak ödüllerinin Türkiye programı, Antalya'da Kundu turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen törenle tanıtıldı.
Toplantıya; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu katıldı. Törende, çevreye duyarlı çalışmalarıyla öne çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kaytazdere Belediyesi, Alanya Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'ne plaket verildi.
VALİ ŞAHİN'DEN TURİZM DEĞERLENDİRMESİ
Turizm sektöründeki başarının tüm paydaşlarla birbirine bağlı olduğunu belirten Vali Şahin, “Eğer bu halkalardan biri zayıf olursa, zincir kopar. Bu nedenle turizmin tüm bileşenlerini ve tüm paydaşlarını hiçbirinden taviz vermeden planlamak gerekir ki, sağlıklı ve başarılı bir turizm faaliyeti sürdürülebilsin. Antalya olarak biz, bu planlamayı başarıyla hayata geçirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yerli turistlerle birlikte bu sayı çok daha yukarılara çıkmaktadır. Her bir turistin ortalama 1000 dolar harcadığını düşündüğümüzde, Antalya'nın tek başına yaklaşık 20 milyar dolarlık katma değeri Türkiye ekonomisine sunduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye'nin toplam turizm gelirlerinin yaklaşık üçte birine denk gelmektedir. Antalya, bugüne kadar aldığı mavi bayrak sayısıyla bu konuda ne kadar doğru bir altyapı kurduğunu kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.