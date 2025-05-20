VALİ ŞAHİN'DEN TURİZM DEĞERLENDİRMESİ





Turizm sektöründeki başarının tüm paydaşlarla birbirine bağlı olduğunu belirten Vali Şahin, “Eğer bu halkalardan biri zayıf olursa, zincir kopar. Bu nedenle turizmin tüm bileşenlerini ve tüm paydaşlarını hiçbirinden taviz vermeden planlamak gerekir ki, sağlıklı ve başarılı bir turizm faaliyeti sürdürülebilsin. Antalya olarak biz, bu planlamayı başarıyla hayata geçirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yerli turistlerle birlikte bu sayı çok daha yukarılara çıkmaktadır. Her bir turistin ortalama 1000 dolar harcadığını düşündüğümüzde, Antalya'nın tek başına yaklaşık 20 milyar dolarlık katma değeri Türkiye ekonomisine sunduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye'nin toplam turizm gelirlerinin yaklaşık üçte birine denk gelmektedir. Antalya, bugüne kadar aldığı mavi bayrak sayısıyla bu konuda ne kadar doğru bir altyapı kurduğunu kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.