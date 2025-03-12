Çok ilginç bir haftayı geride bırakıyoruz. Çok ilginç bir hafta, çok heyecanlı bir haftayı geride bırakıyoruz. Veri akışlarının yoğun olduğu bir hafta oldu. Sürpriz yükselişlerinin olduğu bir hafta oldu. Tabii ki 2025 yılıyla alakalı ajandamızda ne yazıyordu? Öngörülemeyen çok karışık bir yıl olacak 2025 yılı ve nitekim de yılın ilk çeyreğindeyiz.