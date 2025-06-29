Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma hizmetlerini daha erişilebilir hâle getirmek amacıyla yeni bir ulaşım modelini hayata geçiriyor. Metro ve otobüslerdeki ilk aktarmalar ücretsiz olacak. 9 ilçede ring hattı hizmete alınacak. Peki Ankara'da metro ve otobüslerde ilk aktarma ne zaman ücretsiz olacak? Hangi metro istasyonu ve hatlarda aktarmalar yapılacak?

1 /6 Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğüne bağlı metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmaların ücretsiz olacağını bildirdi.

2 /6 ABB'den yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve başkentlilerin toplu taşıma hizmetinden kesintisiz bir şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla, 1 Temmuz'dan itibaren kent genelinde ücretsiz aktarma uygulanmaya başlanacak.

3 /6 Ankara’da hangi ilçelerde otobüs-metro ring hattı hizmet verecek? Yeni uygulama kapsamında, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman'da otobüs-metro ring hattı hizmete alınacak.

4 /6 Ankara’da Yeni ring hatları ne zaman başlayacak? Yeni ring hatları, 1 Temmuz, 21 Temmuz ve 18 Ağustos 2025'te üç etap halinde hizmete girecek.

5 /6 1 Temmuz'da Dışkapı Metro İstasyonu'na "405-1, 415-1, 418-1, 443-1, 446-1, 461" numaralı hatlar, Bilkent Metro İstasyonu'na ise "530-1, 611-1, 612-1, 632-1, 641-1" numaralı hatlar düzenli ring seferlerine başlayacak. Ayrıca, Tarım Bakanlığı Metro İstasyonu'na da aktarma imkanı sağlanacak.