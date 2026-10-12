2 No’lu Baro’nun yeni başkanı Rıza Saka
İstanbul 2 No’lu Barosu’nda başkanlık yarışını avukat Rıza Saka kazandı. Çekişmeli geçen seçimde Rıza Saka 1022, Ali Kasım Tuna 1016 ve Murat Güneş 51 oy aldı. Ali Kasım Tuna, sonuçlara itiraz ettiklerini açıkladı.
İstanbul 2 No’lu Barosu’nda başkanlık yarışı yaşandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen seçimde Avukat Rıza Saka, Avukat Ali Kasım Tuna ve Avukat Murat Güneş yarıştı. Oy kullanmak için erken saatlerde İstanbul Üniversitesi’ne gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu. Başkan adayları girişte oy kullanacak üyeleri karşıladı. Dün sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de tamamlandı. Yaklaşık 1 saat süren sayım işleminin ardından sonuç açıklandı. Rıza Saka 1022 oyla İstanbul 2 No’lu Barosu’nun yeni başkanı seçildi. Ali Kasım Tuna 1016, Murat Güneş ise 51 oy aldı. Adaylardan Ali Kasım Tuna, iki aday arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığını belirterek sonuçlara itiraz ettiklerini bildirdi.
ANKARA'DA ÇAĞLAYAN
Öte yandan Ankara Barosu’nda yapılan oylamada, resmi olmayan sonuçlara göre 5 bin 848 oy alan Demokratik Sol Avukatlar grubundan Elçin Özge Şimşek Çağlayan, baro başkanı oldu.