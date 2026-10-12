CHP’ye dönüşte koltuk hesabı

Yeni Parti’de ön seçimlerde Genel Merkez'le karşı karşıya gelen bazı milletvekilleri, CHP'ye dönüş için arayışlara başladı. CHP kaynakları, vekillerin milletvekili seçimlerinde ön seçim veya temayül yoklamasına girmeden seçilebilecek sıralardan aday gösterilmeyi, belediye başkan adayları ile belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde etkili olmayı istediğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talepleri geri çevirdiği öğrenildi.

EN AZ 17 VEKİL İDDİASI

CHP kaynakları, Yeni Parti'den ayrılmayı değerlendiren milletvekili sayısının en az 17 olduğunu öne sürdü. Bu isimlerin ağırlıklı olarak İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki sanayi illerinden olduğu iddia edildi. Ege'de ilçe ön seçimleri ve teşkilat yapılanması üzerinden yaşanan gerilimin de CHP'ye dönüş arayışlarını artırabileceği belirtildi.

KURULTAY SONRASI PLANI

İl kongrelerinin ardından parti içindeki anlaşmazlıkların derinleşebileceğini savunan kaynaklar, 14-15 Kasım'daki büyük kurultay sonrasında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı konumlanan bazı isimlerin CHP'ye dönüş seçeneğini değerlendirebileceğini ileri sürdü. Vekillerin adaylık ve yerel yönetimlerdeki belirleyici konumlarını korumak istemesinin olası dönüş görüşmelerinde temel pazarlık başlıklarından biri olduğu ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'PAZARLIK YOK' MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 9 Ekim'de katıldığı televizyon programında, geri dönmek isteyen milletvekilleriyle görüşmediğini ve bu konuda belirlenmiş bir takvim bulunmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, kişilerin değil partilerin muhatap alınacağı bir yaklaşım benimsediğini belirterek, "Kişilerle oturulup pazarlık yapılmaz. Pazarlık partilerle yapılır" mesajı verdi.

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