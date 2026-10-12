Türk dünyası ile ortaklığımız sınırların ötesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’deki ‘Türk Dünyası Gençlik Buluşması’na katılan gençleri video mesaj ile selamladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk dünyasına ilişkin, “Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir” dedi.
Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması’na video mesaj gönderen Erdoğan, Türk dünyasının farklı köşelerinden organizasyona teşrif eden gençlere “Hoş geldiniz” dedi.
ÇOK GÜÇLÜ BİR GÖNÜL BAĞI
“Ortak Miras, Tek Yürek” şiarıyla Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı’nı ve programda emeği bulunanları tebrik eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.”
GENÇLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK
“Anadolu’nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara’da düzenleyeceğimiz 13’üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’yle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.”