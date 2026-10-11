Ticaret Bakanı Bolat Katz'a sert tepki gösterdi: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarını en sert şekilde lanetlediğini bildirdi.

Gazze’de masum sivilleri katleden bir yönetimin Türkiye’ye dil uzatmasının siyasi ve ahlaki bir iflas olduğunu belirten Bolat, "Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tehditler karşısında geri adım atmayacağını ifade eden Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Filistin halkı hakkını savunmaya ve adaletin sesini yükseltmeye kararlılıkla devam edecek." dedi.

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