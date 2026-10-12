Biyometrik takip sistemi geliyor
Ceza infaz sisteminde dijital denetim uygulamaları genişletiliyor.
Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, izleme sistemlerine biyometrik kimlik doğrulaması getirilerek adli yükümlülüklerin daha etkin takip edilmesi hedefleniyor. Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi (BİOSİS) sayesinde imza yükümlülükleri elektronik ortamda yerine getirilebilecek. Mağdur güvenliği için geliştirilen elektronik koruma uygulamalarıyla da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişilerin yasaklı mesafeye yaklaşması durumunda sistem uyarı verecek.
İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DİJİTALLEŞİYOR
BİOSİS kapsamında yükümlülerin kimlikleri biyometrik verilerle doğrulanacak, imza işlemleri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Altı ay sürmesi planlanan pilot uygulamanın ardından sistemin sonuçları değerlendirilecek ve yaygınlaştırma çalışmalarına geçilecek.
MAĞDUR GÜVENLİĞİ ELEKTRONİK TAKİPTE
Elektronik izleme sistemleri, şiddet vakalarında mağdurların korunmasına yönelik uygulamalarla da geliştiriliyor. Yeni modelde koruma altındaki mağdura taşınabilir cihaz verilmesi planlanıyor. Hakkında yaklaşmama kararı bulunan kişinin yasaklanan mesafeye girmesi halinde sistem ihlal uyarısı oluşturacak; risk durumunda mağdur bilgilendirilecek ve gerekli hallerde kolluk birimleri devreye girecek.
Aşırıcılıkla mücadelede yeni yöntemler
- Şiddet yanlısı ve terör bağlantılı kişilerin yeniden suç işlemesini önlemek için elektronik takip sistemlerinden yararlanılıyor. Antalya'daki 14. Avrupa Elektronik İzleme Konferansı'nda Belçika, Almanya ve Estonya'nın uygulamaları ele alındı. Belçika'da radikalleşme ve terör bağlantılı suçlardan denetim altında bulunan kişiler, özel ekipler tarafından takip ediliyor. Psikologlar ve denetimli serbestlik uzmanları, kişilerin risk durumunu değerlendiriyor. Güvenlik birimleriyle bilgi paylaşımı yapılıyor. Çalışmalarla yeni suçların önlenmesi ve kişilerin topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.