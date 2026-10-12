İstanbullu hava kirliliğini hatırladı

İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Yalova ve Sakarya’yı kapsayan Marmara Bölgesi’nde etkili olan yüksek basınç sistemi ve rüzgarsız hava, pus oluşumunun yanı sıra hava kirliliği riskini de beraberinde getiriyor. Dün sabah saatlerinde özellikle İstanbul Boğazı çevresinde yoğunlaşan pus, atmosferdeki durgunluğun etkisini gösterirken trafik ve fosil yakıt kullanımı kaynaklı kirleticilerin alt atmosfer katmanlarında birikmesi endişeye neden oluyor.

AZOT DİOKSİT ALT KATMANLARDA BİRİKİYOR

Bölgede rüzgarın yetersiz kalması, egzoz gazları ve fosil yakıt kullanımından kaynaklanan kirleticilerin atmosferde dağılmasını zorlaştırıyor. Trafik ve sanayi faaliyetleri sonucu açığa çıkan azot dioksit gibi kirleticiler, hava hareketlerinin zayıf olduğu koşullarda yüzeye yakın seviyelerde yoğunlaşabiliyor. Sabah saatlerinde nemin etkisiyle oluşan pus da özellikle Boğaz çevresinde görüş mesafesini düşüren bir tabaka meydana getiriyor.

YÜKSEK BASINÇ ZORLAŞTIRIYOR

Yüksek basınç sistemlerinin etkili olduğu, rüzgarın zayıf seyrettiği dönemlerde atmosferin kirleticileri dağıtma kapasitesi azalabiliyor. Egzoz ve sanayi kaynaklı gazların yüzeye yakın seviyelerde birikmesi, solunan havanın kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Marmara genelinde yaşanan bu durgun hava koşullarının hava kalitesi üzerindeki etkisinin boyutu ise güncel ölçümlerle ortaya konulabilecek.

HASSAS GRUPLARA AÇIK HAVA UYARISI

Hava kirliliğinin arttığı dönemlerde astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıkları bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar daha fazla risk altında olabiliyor. Bu nedenle hassas grupların, özellikle yoğun trafik bulunan bölgelerde ve pusun belirgin olduğu saatlerde açık havada uzun süre kalmaması, hava kalitesi uyarılarını takip etmesi öneriliyor. Kişisel koruyucu önlemler konusunda ise güncel sağlık ve hava kalitesi tavsiyelerinin dikkate alınması gerekiyor. Marmara Bölgesi’ndeki hava kirliliğinin mevcut düzeyini belirlemek için hava kalitesi izleme istasyonlarının güncel verilerinin değerlendirilmesi önem taşıyor.

Ölçüm sonuçları, kirleticilerin hangi bölgelerde ve ne seviyede yoğunlaştığını ortaya koyacak.

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