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Yarınlar birlikte inşa edilecek

Yarınlar birlikte inşa edilecek

Oğuzhan Ürüşan
04:00, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yarınlar birlikte inşa edilecek
“Türk Dünyası Gençlik Buluşması”

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) üye ve gözlemci ülkelerinden, dünyanın dört bir yanındaki Türk topluluklarından ve Türkiye’nin 81 ilinden gençleri bir araya getiren “Türk Dünyası Gençlik Buluşması” Kocaeli’de yapıldı.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen buluşma, “Ortak Miras, Tek Yürek” temasıyla gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen programda, Türk Dünyası Gençlik Buluşması sonuç bildirgesi açıklandı.

DİJİTAL İPEK YOLU

Gençliğin Türk dünyasının ortak geleceğinin şekillendirilmesinde etkin rol üstlendiği anlayışıyla yürütülen oturumlar sonucunda belirlenen 11 maddelik sonuç ve önerilere yer verilen bildirgede, şunlar kaydedildi: “Orhun Değişim Programı’nın geliştirilmesi ve bütçesinin artırılması, Türk Üniversiteler Birliği’nin (TURKUNIB) çalışma usul ve mekanizmalarının daha işlevsel hale getirilmesi, buluşmaya katılan üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin belirlenmesi, bu temsilciler aracılığıyla iletilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi, bilim, yapay zeka ve inovasyon alanlarında ‘Dijital İpek Yolu’ iş birliğinin ve genç girişimcilik ağlarının geliştirilmesi, kültürel mirasın sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması, genç diplomat programlarının geliştirilmesi ve kamu diplomasisinde gençlerin katılımının artırılması.”

GELECEK YIL KAYSERİ’DE

“Geleneksel medya alanında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak iletişim hafızasının oluşturulması, ortak müzik ve sanat üretiminin dijital platformlarda yaygınlaştırılması ve Türk dünyası gençleri arasında kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin, gençlik kamplarının ve saha iş birliklerinin geliştirilmesi, ikinci ‘Türk Dünyası Gençlik Buluşması’nın 2027’de Kayseri’de gerçekleştirilmesi, TDT ülkelerinin vatandaşlığını haiz veya Türk soylu futbolcuların, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde taraf devletlerin ulusal liglerinde yerli statüsünde kabul edilmesine yönelik mevzuat ve uygulama çalışmalarının başlatılması.” Bildirgenin içeriği, gençlik iş birliğinin sonraki aşamaları açısından önem taşıyor.


Başlıklar :TDTaktüelhayatAK Parti
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Yeni Şafak
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