Togg T10X fiyat listesi açıklandı. Togg tarafından Türkiye’de montajlanarak üretilen araçlardan ilk olarak SUV modeli T10X üç farklı opsiyonu ile piyasadaki yerini aldı. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, 2025 yılı için fiyat listesi ve teknik özelliklerini açıkladı. TOGG T10X, 310 km menzil ve 160 kW motor gücüne sahip başlangıç versiyonundan, 510 km menzil sunan uzun menzil versiyonuna kadar farklı seçenekler sunuyor. Peki Togg fiyatları ne kadar? İşte 2025 Togg güncel fiyat listesi!