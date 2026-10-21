Orhan Gencebay yıllar sonra itiraf etti: 'Beni aşağılamak için söylediler' diyerek anlattı

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin mutlu şehirleri belli oldu! Bu illerde yaşayanlar stres nedir bilmiyor

TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında paylaşılan verilere göre, Türkiye’nin en mutlu illeri belli oldu. Türkiye’nin en büyük üç şehri İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilk 10 içerisinde bulunmaması da dikkat çekti. İşte en mutlu şehir sıralaması ve detayları...