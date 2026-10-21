Orhan Gencebay yıllar sonra itiraf etti: 'Beni aşağılamak için söylediler' diyerek anlattı
Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay, yıllardır unutamadığı kırgınlığı gündeme taşıdı. Sanat hayatının ilk dönemlerinde kendisini küçümsemek amacıyla bazı ifadeler kullanıldığını belirten usta sanatçı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
“Batsın Bu Dünya”, “Hatasız Kul Olmaz” ve “Bir Teselli Ver” gibi unutulmaz eserlere imza atan Gencebay, Türk müziğinde önemli bir yer edindi. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca pek çok kuşağa ulaşan sanatçı gönüllere taht kurdu.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, son olarak katıldığı bir programdaki çarpıcı açıklamalarıyla geçmişte yaşadığı kırgınlıkları yeniden gündeme taşıdı.
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay, sanat hayatının ilk yıllarında yaşadığı tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Beni aşağılamak için söylediler"
1960’lı yılların sonlarında eserlerinin büyük ilgi görmesinin bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirten Gencebay, kendisini küçümsemek amacıyla “arabeskçi” olarak nitelendirdiklerini söyledi.
Gencebay, o dönemde yaşadıklarını anlatırken, “Bana özellikle arabeskçi diyerek beni sözüm ona aşağılamaya çalışmışlardı. Müzikte kesinlikle arabesk diye bir kategori, bir icraat yoktur. Bir yapı yoktur” ifadelerini kullandı.