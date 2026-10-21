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Kırmızı et tüketimi ve diyabet riski arasındaki ilişki araştırıldı: Dikkat çeken sonuç

Kırmızı et tüketimi ve diyabet riski arasındaki ilişki araştırıldı: Dikkat çeken sonuç

09:19, 21/10/2026, Çarşamba
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Kırmızı et tüketimi ve diyabet riski arasındaki ilişki araştırıldı: Dikkat çeken sonuç
Neu5Gc, sığır ve koyun eti gibi kırmızı etlerde doğal olarak bulunan bir şeker molekülü olarak biliniyor.

Yaklaşık 90 bin kişinin verileri incelendi. Araştırmada, kırmızı ette bulunan bir molekülü daha fazla tüketen kişilerde tip 2 diyabet riskinin daha yüksek olduğu görüldü.

Beslenme alışkanlıkları ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi inceleyen yeni bir araştırma, kırmızı et tüketiminin olası etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Çalışmada, özellikle kırmızı ette doğal olarak bulunan Neu5Gc adlı molekülün tüketim düzeyi ile diyabet gelişme riski arasındaki bağlantı değerlendirildi.

Yaklaşık 90 bin kişi takip edildi

Avrupa Diyabet Araştırmaları Birliği'nin Milano'da düzenlenen kongresinde sunulan araştırmada, Fransa'da yaşayan 89 bin 953 yetişkinin beslenme verileri yaklaşık yedi yıl boyunca incelendi.

Çalışmanın başlangıcında tip 2 diyabet tanısı bulunmayan katılımcılardan 966'sına takip sürecinde diyabet teşhisi konuldu. Verilerin analizinde, Neu5Gc alımı en yüksek grupta yer alan kişilerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin, en düşük tüketim grubundakilere kıyasla yüzde 63 daha yüksek olduğu belirlendi.

Kırmızı ette bulunan Neu5Gc neden inceleniyor?

Neu5Gc, sığır ve koyun eti gibi kırmızı etlerde doğal olarak bulunan bir şeker molekülü olarak biliniyor. İnsan vücudu bu molekülü kendisi üretemediği için madde vücuda besinler aracılığıyla alınıyor.

Bilim insanları, Neu5Gc'nin bağışıklık sistemiyle etkileşiminin uzun vadede iltihabi süreçlerle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Süregelen iltihaplanmanın, vücudun insüline verdiği yanıtı etkileyebileceği ve kan şekeri kontrolünde sorunlara katkıda bulunabileceği değerlendiriliyor.

Ancak molekülün diyabet gelişiminde nasıl bir rol oynadığı henüz kesin olarak ortaya konmuş değil. Bu ilişkinin açıklığa kavuşması için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Süt ürünlerinde aynı bağlantı görülmedi

Araştırmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise süt ürünleri yoluyla alınan Neu5Gc miktarı ile tip 2 diyabet riski arasında benzer bir ilişkinin saptanmaması oldu.

Bu bulgu, söz konusu molekülün olası etkilerinin yalnızca tüketim miktarına değil, bulunduğu besin türüne ve başka etkenlere de bağlı olabileceğini düşündürüyor.

Kırmızı et tüketiminde nelere dikkat edilmeli?

Araştırmanın sonuçları, kırmızı et tüketimi ile tip 2 diyabet riski arasında bir bağlantı olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, yüzde 63'lük farkın araştırmadaki gruplar arasında gözlenen göreli risk farkı olduğu ve tek başına kırmızı etin diyabete neden olduğunu kanıtlamadığı unutulmamalı.

Diyabet riskini azaltmak için dengeli beslenmek, fiziksel aktiviteyi artırmak, sağlıklı kiloyu korumak ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek önem taşıyor. Beslenme düzeninde yapılacak değişikliklerin ise kişinin genel sağlık durumuna uygun olması gerekiyor.


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Başlıklar :kırmızı etdiyabet riskineu5gcbeslenme alışkanlıkları
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