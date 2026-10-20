Canan Karatay kahvaltı sofrasından eksik etmiyor: Kilo üzerindeki gizli etkisini açıkladı

Çocuklar karşılaştığı motosiklet sürücüsünü namaza teşvik etti: Görüntüler izleyenlerin içini ısıttı

İstanbul Arnavutköy’de iki çocuğun, bir motosiklet sürücüsüne namaz kılıp kılmadığını sorarak onu namaz kılmaya teşvik ettiği anlar dikkat çekti. Çocukların namaza yönelik duyarlılığı takdir toplarken, motosiklet sürücüsü yaşanan anları videoya aldı ve görüntüleri “Hikmeti burada bulduran Allah’a hamd ettim” notuyla paylaştı. Videoda çocukların motosikletliye, “Abi kılmıyorsan da başlamalısın. Abi ahiretini düşün, dünyanı düşünme. Hem Allah’ın emrettikleri var hem de Peygamberimizin sünnetleri var. Kılmazsan ahiretin de kötüleşir, dünyan da kötüleşir abi” ifadelerini kullandığı görüldü.