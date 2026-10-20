Canan Karatay kahvaltı sofrasından eksik etmiyor: Kilo üzerindeki gizli etkisini açıkladı
Ezber bozan açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltı tabağından eksik etmediği yiyecekle yeniden gündemde. Kahvaltı kavramını sil baştan tanımlayan Karatay, öğün atlamanın kilo kontrolüne etkisini ve kahvaltı tabağında bulunması gereken besinleri anlattı.
Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir canlı yayın programında, kahvaltının zamanı ve içeriğine ilişkin değerlendirmeleriyle yeniden gündeme geldi.
Kahvaltı saati nasıl belirlenmeli?
Kahvaltının tanımını kişinin uyandığında yaptığı ilk öğün üzerinden açıklayan Karatay, herkesin aynı saatte kahvaltı yapması gerektiği düşüncesine katılmıyor. Sabah 08.00, 09.00 veya 10.00'da uyananların yanı sıra gece çalışan kişilerin de bulunduğunu hatırlatan Karatay, kahvaltı saatinin uyku düzenine göre değişebileceğini ifade etti.
Karatay'ın yaklaşımına göre önemli olan, saat kaç olursa olsun uyanmanın ardından güne uygun bir öğünle başlamak. Böylece gece vardiyasında çalışanlar veya geç saatlerde uyananlar da kendi günlük düzenlerine göre kahvaltı yapabiliyor.
'Kahvaltıyı atlamak kilo aldırıyor' iddialarına cevap
Programda Karatay'a, ABD'deki Alabama Üniversitesi tarafından yürütülen ve kahvaltı yapmanın ya da kahvaltıyı atlamanın kilo kaybı üzerindeki etkisini inceleyen araştırma da soruldu. Fazla kilolu ve obez katılımcılarla yaklaşık dört ay boyunca yürütülen çalışmada, kahvaltı yapanlarla yapmayanlar arasında kilo kaybı açısından belirgin bir fark saptanmadığı aktarıldı.
Karatay ise kahvaltının yalnızca kilo kontrolü üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Kendi yaklaşımında kilo kaybının doğrudan hedef olmadığını, sağlıklı beslenildiğinde kilo verilebileceğini belirtti.
Karatay'a göre kahvaltı nasıl olmalı?
Karatay'ın önerdiği kahvaltı tabağında zeytinyağı ve yumurta öne çıkıyor. Kahvaltının doyurucu ve besleyici olması gerektiğini savunan uzman, imkânı olanların öğünlerine pastırma da ekleyebileceğini belirtti. Yumurtanın sarısı ve beyazıyla tüketilmesini öneren Karatay, yeterli bir kahvaltının ardından kişinin akşam saatlerine kadar kendisini tok ve dinç hissedebileceğini ifade etti.
'Zeytin' olmazsa olmazı
Zeytin ağacını "hayat ağacı" olarak nitelendiren Karatay'ın, kahvaltı sofrasında vazgeçilmezi: Zeytin...