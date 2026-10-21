Minik Havva özel izinle Ravza-i Mutahhara'ya girdi: Peygamberim sana İstanbul'dan selam getirdim

Kutsal topraklara umre ziyareti için giden Veli Aslan ve minik kızı Havva, Medine’de Ravza-i Mutahhara’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında küçük kızı fark ederek "Türk müsünüz?" diye soran görevli asker, minik Havva’yı güvenlik şeridinin arkasına alarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’e salât-ü selâm getirmesine yardımcı oldu.