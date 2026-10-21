Altında sert çakılma: Fiyatlar haftanın en düşük seviyesine geriledi
08:31, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:34, 21/10/2026, Çarşamba
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Fed’in faiz kararı öncesi altın piyasasında satış baskısı arttı. Haftanın üçüncü işlem gününe düşüşle başlayan gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları merak konusu oldu. İşte 21 Ekim 2026 altın piyasasında son durum.
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00 ₺
Tam Altın Satış: 43.719,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.364,00 ₺
Yarım Altın Satış: 21.507,00 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.511,95 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.742,21 ₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.568,25 ₺
Gram Altın Satış: 6.569,29 ₺
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
ALIŞ: 4.122,14 TL
SATIŞ: 4.122,81 TL
Başlıklar :AltınGram AltınÇeyrek Altın