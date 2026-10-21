Ünlü oyuncu İstanbul'u terk etti: Doğayla iç içe yeni hayat

İstanbul trafiğinin kendisini yıprattığını dile getiren oyuncu, "Şehirde çıldırmış gibi bir trafik var ve kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Hazırlık için şehre geldiğimde bunu bir kez daha hissettim. Doğada olmak, temiz hava almak insan ruhuna tam anlamıyla bir terapi gibi geliyor" ifadelerini kullandı.