Ünlü oyuncu İstanbul'u terk etti: Doğayla iç içe yeni hayat
'Kurtlar Vadisi', 'Canım Ailem' ve 'Çalıkuşu' gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Begüm Kütük, yıllardır sürdürdüğü yaşamını kökten değiştirdi. İstanbul’un kalabalığından sıkıldığını söyleyen ünlü oyuncunun doğayla iç içe kurduğu yeni hayatı dikkat çekti.
Kurtlar Vadisi'nin Safiye Karahanlı'sı Begüm Kütük'ün radikal hayat değişikliği kararı şaşırttı.
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Begüm Kütük, katıldığı etkinlikte görüntülendi, yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.
Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’un merkezinde yaşadığını belirten 46 yaşındaki oyuncu, kentin kalabalığı ve bitmek bilmeyen trafiğinden yorulduğunu ifade etti.
Kütük, "Yeni bir hayata başladım. Şehirden biraz sıkıldım. Daha bahçeli, geniş, ferah, kediler, köpekler... Daha bir çiftlik gibi bir hayat kurdum" ifadelerini kullandı.
İstanbul trafiğinin kendisini yıprattığını dile getiren oyuncu, "Şehirde çıldırmış gibi bir trafik var ve kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Hazırlık için şehre geldiğimde bunu bir kez daha hissettim. Doğada olmak, temiz hava almak insan ruhuna tam anlamıyla bir terapi gibi geliyor" ifadelerini kullandı.