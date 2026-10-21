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90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakanın yanında oluyorlar

90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakanın yanında oluyorlar

13:03, 21/10/2026, Çarşamba
IHA
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90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakanın yanında oluyorlar

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan motosikletli ambulans şoförleri, Samsun’da aldıkları sürüş güvenliği eğitimiyle 90 saniyede vakaya çıkış yapıp ortalama 3 dakikada hastanın yanında müdahaleye hazır oluyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Samsun’da Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (MOSGE), Lojistik Kök Tır Garajı alanında düzenlendi. Antalya, Aydın, Diyarbakır, Konya, Muğla ve Samsun’dan gelen 16 motorize sağlık personelinin katıldığı eğitimlerde, motosiklet ambulans hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin sürüş güvenliği, araç hâkimiyeti ve operasyonel yeterliliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimin uygulama sınavı da gerçekleştirildi.


Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Samsun’da Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (MOSGE), Lojistik Kök Tır Garajı alanında düzenlendi. Antalya, Aydın, Diyarbakır, Konya, Muğla ve Samsun’dan gelen 16 motorize sağlık personelinin katıldığı eğitimlerde, motosiklet ambulans hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin sürüş güvenliği, araç hâkimiyeti ve operasyonel yeterliliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimin uygulama sınavı da gerçekleştirildi.

"90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakanın yanında oluyorlar"


Eğitim programının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitim Koordinatörü Okan Kaya, "Türkiye’de 21 ilde 55 motosikletli sağlık ekibi bulunuyor. Ekiplerimizle ilk ve acil yardım müdahalesi gerektiren vakalara hızlı ve ulaşılabilir bir noktada müdahale etme amacındayız. 6 ilimizden 16 personel ile katılım sağlıyoruz. Amacımız, ambulans eğitimlerinde sürüş güvenliği, kapalı alanlardaki vakalara hızlı müdahale ve nüfus yoğunluğunun artmış olduğu noktalardaki ambulans meşguliyetini azaltmak adına motosikletli ekiplerle hızlı müdahale konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim vermektir. Eğitim sürecimiz 14 gündür. Ekiplerimiz, 90 saniye içerisinde hazırlanıp vakaya çıkış yapıyor. İstatistiklere baktığımızda da trafik yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu yaşadığımız bölgelerde ortalama 2,5 ila 3 dakika içerisinde vakaya ulaşım sağlamaktadırlar. Kırmızı kod olarak adlandırdığımız, kalp durması olarak nitelendirdiğimiz ya da trafik kazası olarak nitelendirdiğimiz vakalara Sağlık Komuta Kontrol Merkezi’ndeki arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle müdahale ediyorlar" dedi.


"90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakanın yanında oluyorlar"Eğitim programının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitim Koordinatörü Okan Kaya, "Türkiye’de 21 ilde 55 motosikletli sağlık ekibi bulunuyor. Ekiplerimizle ilk ve acil yardım müdahalesi gerektiren vakalara hızlı ve ulaşılabilir bir noktada müdahale etme amacındayız. 6 ilimizden 16 personel ile katılım sağlıyoruz. Amacımız, ambulans eğitimlerinde sürüş güvenliği, kapalı alanlardaki vakalara hızlı müdahale ve nüfus yoğunluğunun artmış olduğu noktalardaki ambulans meşguliyetini azaltmak adına motosikletli ekiplerle hızlı müdahale konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim vermektir. Eğitim sürecimiz 14 gündür. Ekiplerimiz, 90 saniye içerisinde hazırlanıp vakaya çıkış yapıyor. İstatistiklere baktığımızda da trafik yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu yaşadığımız bölgelerde ortalama 2,5 ila 3 dakika içerisinde vakaya ulaşım sağlamaktadırlar. Kırmızı kod olarak adlandırdığımız, kalp durması olarak nitelendirdiğimiz ya da trafik kazası olarak nitelendirdiğimiz vakalara Sağlık Komuta Kontrol Merkezi’ndeki arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle müdahale ediyorlar" dedi.

"Mototim kısa sürede Samsun’da 800 vakaya müdahale etti"


Samsun Mototim’in 1 Temmuz’dan itibaren 800 vakaya müdahale ettiğini dile getiren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Bizim için buradaki önemli nokta, dakikalar dediğimiz süreçte yaralıya veya hastaya o kritik zamanda en hızlı şekilde müdahale etmek. Aynı zamanda bazen trafik yoğunluğunun olduğu veyahut da araç giriş çıkışının sıkıntılı olduğu dönemlerde bir an önce yaralı ve hastaya müdahale etmek gibi bir görevimiz var.

"Mototim kısa sürede Samsun’da 800 vakaya müdahale etti"Samsun Mototim’in 1 Temmuz’dan itibaren 800 vakaya müdahale ettiğini dile getiren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Bizim için buradaki önemli nokta, dakikalar dediğimiz süreçte yaralıya veya hastaya o kritik zamanda en hızlı şekilde müdahale etmek. Aynı zamanda bazen trafik yoğunluğunun olduğu veyahut da araç giriş çıkışının sıkıntılı olduğu dönemlerde bir an önce yaralı ve hastaya müdahale etmek gibi bir görevimiz var.

 Bazen büyük toplu kazalarda hastaya triyaj yapılması, olayın değerlendirilmesi, kaç tane yaralı olduğu ve triyajın yapılması amacıyla ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine müdahale etmesi gerekiyor. Bu yüzden Samsun’da böyle bir ekip kuruldu. Aynı zamanda Samsun özelinde de hafta sonları denizde maalesef boğulma vakaları çok fazla olduğu için bu alanlara da hızlı müdahale amacıyla motosiklet ve ambulans ekibini aktive ettik" diye konuştu.



&nbsp;Bazen büyük toplu kazalarda hastaya triyaj yapılması, olayın değerlendirilmesi, kaç tane yaralı olduğu ve triyajın yapılması amacıyla ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine müdahale etmesi gerekiyor. Bu yüzden Samsun’da böyle bir ekip kuruldu. Aynı zamanda Samsun özelinde de hafta sonları denizde maalesef boğulma vakaları çok fazla olduğu için bu alanlara da hızlı müdahale amacıyla motosiklet ve ambulans ekibini aktive ettik" diye konuştu.

Samsun’daki eğitimler 23 Ekim’de sona erecek.

Samsun’daki eğitimler 23 Ekim’de sona erecek.
Başlıklar :sağlık bakanlığıacil müdahalesamsun
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