"90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakanın yanında oluyorlar"

Bazen büyük toplu kazalarda hastaya triyaj yapılması, olayın değerlendirilmesi, kaç tane yaralı olduğu ve triyajın yapılması amacıyla ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine müdahale etmesi gerekiyor. Bu yüzden Samsun’da böyle bir ekip kuruldu. Aynı zamanda Samsun özelinde de hafta sonları denizde maalesef boğulma vakaları çok fazla olduğu için bu alanlara da hızlı müdahale amacıyla motosiklet ve ambulans ekibini aktive ettik" diye konuştu.







