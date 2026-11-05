AUZEF vize sınavı ne zaman? Güz yarıyılı AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak? Final ve bütünleme sınav tarihleri
AUZEF’in 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, daha önce 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması planlanırken 14-15 Kasım 2026 tarihlerine ertelendi. AUZEF sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
AUZEF 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ara sınav tarihleriyle ilgili yapılan değişiklik öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, AUZEF ara sınav tarihleri değişti mi? AUZEF ara sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar.
AUZEF ARA SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
AUZEF’in 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, daha önce 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması planlanırken 14-15 Kasım 2026 tarihlerine ertelendi.
AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğrenciler, sınav merkezi tercihlerini 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar AUZEF sınav sistemi veya AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce öğrencilerin erişimine açılıyor.