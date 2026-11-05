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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 5 Kasım Perşembe maç programı

Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 5 Kasım Perşembe maç programı

13:40, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 5 Kasım Perşembe maç programı

Bugün yonacak maçlar yine nefes kesecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Freiburg’u ağırlayacak; Ajax ise deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, Celtic ile kozlarını paylaşırken Juventus, AZ Alkmaar ile mücadele edecek. İşte 5 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde oynanacak maçların programı.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde heyecan 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı bu önemli gecede, sporseverler ekran başına kilitlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Trabzonspor evinde Alman ekibi Freiburg’u ağırlarken; UEFA Avrupa Ligi’nde ise Beşiktaş, İskoç devi Celtic karşısında galibiyet arayacak. Futbol tutkunlarının arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı "Bugün hangi maçlar var, Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda, Beşiktaş - Celtic maçı şifresiz mi ve 5 Kasım UEFA maç programı yayın bilgileri nelerdir?" sorularının yanıtları ve güncel maç takvimi şu şekildedir:

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde heyecan 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı bu önemli gecede, sporseverler ekran başına kilitlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Trabzonspor evinde Alman ekibi Freiburg’u ağırlarken; UEFA Avrupa Ligi’nde ise Beşiktaş, İskoç devi Celtic karşısında galibiyet arayacak. Futbol tutkunlarının arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı "Bugün hangi maçlar var, Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda, Beşiktaş - Celtic maçı şifresiz mi ve 5 Kasım UEFA maç programı yayın bilgileri nelerdir?" sorularının yanıtları ve güncel maç takvimi şu şekildedir:

Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak?

20:45 Milan - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

20:45 Anderlecht - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 5

20:45 Crystal Palace - Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak?20:45 Milan - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 120:45 Anderlecht - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 520:45 Crystal Palace - Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Levski Sofya - Jagiellonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 Lilleström - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 NEC Nijmegen - Omonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 Levski Sofya - Jagiellonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok20:45 Lilleström - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok20:45 NEC Nijmegen - Omonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

20:45 Real Sociedad - Lyon UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

20:45 Sparta Prag - Bournemouth UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

20:45 Aarhus - Braga UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Real Sociedad - Lyon UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 220:45 Sparta Prag - Bournemouth UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 320:45 Aarhus - Braga UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Atalanta - Kairat Almaty UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Kizilyildiz - Inter Escaldes UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 KuPS - KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Atalanta - Kairat Almaty UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 Kizilyildiz - Inter Escaldes UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 KuPS - KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Lincoln City - Hajduk Split UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Midtjylland - Ajax UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Mjallby - Borac Banja Luka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Thun - Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Lincoln City - Hajduk Split UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 Midtjylland - Ajax UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 Mjallby - Borac Banja Luka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:45 Thun - Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:45 Trabzonspor - Freiburg UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

23:00 AZ Alkmaar - Juventus UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

23:00 Benfica - Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

20:45 Trabzonspor - Freiburg UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 123:00 AZ Alkmaar - Juventus UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 223:00 Benfica - Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

23:00 Celta Vigo - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4

23:00 Celtic - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi TRT 1

23:00 Celta Vigo - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 423:00 Celtic - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi TRT 1

23:00 Hapoel Beer Sheva - OFI Crete UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

23:00 Bayer Leverkusen - Marsilya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Hapoel Beer Sheva - OFI Crete UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok23:00 Bayer Leverkusen - Marsilya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Sturm Graz - NK Celje UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

23:00 Sunderland - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

23:00 Sturm Graz - NK Celje UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok23:00 Sunderland - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

23:00 Kopenhag - Iberia 1999 Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Kopenhag - Iberia 1999 Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Getafe - Brighton UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Lugano - Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Getafe - Brighton UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 Lugano - Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Monaco - Nordsjaelland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Panathinaikos - CSKA Sofya UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Monaco - Nordsjaelland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 Panathinaikos - CSKA Sofya UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Riga - Jablonec UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 St.Truiden - Brann UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Riga - Jablonec UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 St.Truiden - Brann UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Twente - Pafos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 Uni. Craiova - Egnatia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.

23:00 Twente - Pafos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok23:00 Uni. Craiova - Egnatia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.
Başlıklar :UEFA Avrupa Konferans LigiTrabzonsporFreiburgUEFA Avrupa LigiBeşiktaşCeltic
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