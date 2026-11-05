KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 2026 KYK bursu ne zaman hesaba yatar?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026-2027 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onay süresini tamamlayan öğrencilere ödemeler gerçekleştirilmekte. Peki 2026 KYK bursu ne zaman, ayın kaçında hesaba yatar?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için başvuru yapan üniversite öğrencileri, kendilerine burs veya öğrenim kredisi tahsis edilmesini bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen başvurular 16 Ekim'de sona erdi. 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ilan edileceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl burs ve kredi başvurularının sonuçları 4 Kasım 2025 Salı günü öğrencilerin erişimine açılmıştı.
KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının duyurulması ve hak kazanan öğrencilerin taahhütname onay işlemlerini tamamlamasının ardından ilk ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi ödemeleri 18-20 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yılki ödeme tarihleri ise Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi duyurusuyla netlik kazanacak. Sonuçlar geç açıklansa bile, toplu ödeme kapsamında öğrencilere kazandıkları aylardan itibaren geriye dönük toplu ödeme hesaplarına yatırılır. Ödemeler genellikle öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın belirli günlerinde (genellikle ayın 6'sı ile 10'u arasında) Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara aktarılır.
KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?
2026 yılı boyunca üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, eğitim seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Mevcut ödeme tutarları şu şekilde:
- Lisans öğrencileri: 4.000 TL
- Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
- Doktora öğrencileri: 12.000 TL
KYK burs ve kredi miktarlarının Ocak 2027'de yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenmesi bekleniyor. Yeni tutarlar, yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşecek.