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Taşeron işçiler sınavsız kadroya mı alınacak, teklif yasalaştı mı?

14:24, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:25, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Taşeron kadro teklifi Meclis’te. Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan’ın sunduğu taşeron işçilere sınavsız kadro teklifi, belediye şirketleri, KİT’ler, il özel idareleri ve diğer kamu kurumlarında kapsam dahilinde çalışan işçileri ilgilendiriyor. Kadroya geçiş için 60 günlük süre öngören teklif, taşeron işçilerin gündeminde. Peki, taşerona kadro teklifi Meclis Genel Kurulu’na geldi mi, düzenlemeden kimler yararlanacak, teklif kimleri kapsıyor?

Kamu kurumlarında, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT), belediyeler, il özel idareleri ve bağlı şirketlerde çalışan taşeron işçilerin uzun süredir beklediği kadro düzenlemesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde önemli bir adım atıldı. Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunularak resmi kayıt altına alındı. Taşeron çalışma ilişkisinin tamamen kaldırılmasını ve şartları sağlayan çalışanların sınavsız olarak sürekli işçi kadrolarına geçirilmesini hedefleyen teklif sonrası, "Taşerona kadro düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’na geldi mi, sınavsız kadro teklifi yasalaştı mı, kimler ve hangi kurumlar yararlanacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Düzenlemenin detayları ve TBMM'deki güncel durumu şu şekildedir:

Taşeron işçilere sınavsız kadroya mı alınacak?

Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan'ın hazırladığı 2/3916 esas numaralı teklif, 2 Ekim 2026'da TBMM Başkanlığına ulaştı. Teklif 5 Ekim'de esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na, tali komisyon olarak da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na sevk edildi.

Taşeron sınavsız kadro teklifi kimleri kapsıyor?

Teklif; belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri ile bunların bağlı kuruluşları ve şirketlerini kapsıyor. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve diğer kamu kurumları da kapsam içinde. Amaç, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımını sona erdirmek ve şartları taşıyan çalışanları sürekli işçi kadrolarına geçirmek. Teklifte geçiş işlemlerinin ilgili kurumlar tarafından yürütülmesi ve en geç 60 gün içinde tamamlanması öneriliyor.

TBMM'ye verilen kanun teklifine göre kadroya sınavsız geçiş için aşağıdaki kriterlerin aranması isteniyor:

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili hizmet alımları kapsamında çalışıyor olmak,

Çalışma saatlerinin tamamını ilgili idareye ayırmak,

Yapılan işin yıl boyunca sürmesi ve sürekli nitelik taşıması,

657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

Belediye şirketlerinin kapsama alınması, şirketlerde çalışan herkesin koşulsuz kadroya geçeceği anlamına gelmiyor; şartları taşıyanlar kapsamda olacak.

Taşeron işçilere sınavsız kadroya alım yasalaştı mı?

Kanun Hükmünde Kararname ile merkezi idaredeki taşeron işçiler sürekli işçi kadrosuna geçirilmişti. O düzenlemenin dışında kalan KİT çalışanları, belediye şirketi işçileri ve Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışanlar ise yıllardır kadro bekliyor. Taşerona sınavsız kadro şuan için Meclis'te kabul edilmiş değil.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise Türkiye YOL-İŞ Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulu'nda taşeron işçilerin yaşadığı ücret ve sosyal hak eşitsizliklerine dikkat çekti. Aynı iş yerinde çalışan işçiler arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu vurgulayan Atalay, taşeron sorununun bir yol haritası hazırlanarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Başlıklar :Taşeron işçiTaşeron işçi kadrosınavsız kadro teklifi
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Taşeron işçiler sınavsız kadroya mı alınacak, teklif yasalaştı mı?

Kamu kurumlarında, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT), belediyeler, il özel idareleri ve bağlı şirketlerde çalışan taşeron işçilerin uzun süredir beklediği kadro düzenlemesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde önemli bir adım atıldı. Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunularak resmi kayıt altına alındı. Taşeron çalışma ilişkisinin tamamen kaldırılmasını ve şartları sağlayan çalışanların sınavsız olarak sürekli işçi kadrolarına geçirilmesini hedefleyen teklif sonrası, "Taşerona kadro düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’na geldi mi, sınavsız kadro teklifi yasalaştı mı, kimler ve hangi kurumlar yararlanacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Düzenlemenin detayları ve TBMM'deki güncel durumu şu şekildedir:

Taşeron işçilere sınavsız kadroya mı alınacak?

Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan'ın hazırladığı 2/3916 esas numaralı teklif, 2 Ekim 2026'da TBMM Başkanlığına ulaştı. Teklif 5 Ekim'de esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na, tali komisyon olarak da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na sevk edildi.

Taşeron sınavsız kadro teklifi kimleri kapsıyor?

Teklif; belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri ile bunların bağlı kuruluşları ve şirketlerini kapsıyor. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve diğer kamu kurumları da kapsam içinde. Amaç, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımını sona erdirmek ve şartları taşıyan çalışanları sürekli işçi kadrolarına geçirmek. Teklifte geçiş işlemlerinin ilgili kurumlar tarafından yürütülmesi ve en geç 60 gün içinde tamamlanması öneriliyor.

TBMM'ye verilen kanun teklifine göre kadroya sınavsız geçiş için aşağıdaki kriterlerin aranması isteniyor:

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili hizmet alımları kapsamında çalışıyor olmak,

Çalışma saatlerinin tamamını ilgili idareye ayırmak,

Yapılan işin yıl boyunca sürmesi ve sürekli nitelik taşıması,

657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

Belediye şirketlerinin kapsama alınması, şirketlerde çalışan herkesin koşulsuz kadroya geçeceği anlamına gelmiyor; şartları taşıyanlar kapsamda olacak.

Taşeron işçilere sınavsız kadroya alım yasalaştı mı?

Kanun Hükmünde Kararname ile merkezi idaredeki taşeron işçiler sürekli işçi kadrosuna geçirilmişti. O düzenlemenin dışında kalan KİT çalışanları, belediye şirketi işçileri ve Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışanlar ise yıllardır kadro bekliyor. Taşerona sınavsız kadro şuan için Meclis'te kabul edilmiş değil.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise Türkiye YOL-İŞ Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulu'nda taşeron işçilerin yaşadığı ücret ve sosyal hak eşitsizliklerine dikkat çekti. Aynı iş yerinde çalışan işçiler arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu vurgulayan Atalay, taşeron sorununun bir yol haritası hazırlanarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

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