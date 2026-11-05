BİM katalog indirimde neler var? BİM 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu

Kesme Panosu 33x24 cm 109 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 450 ml 39 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 750 ml 49 TL
Dikiş Kutusu 6 L 139 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 23 L 219 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 219 TL
Tekerlekli Düzenleyici 3 Katlı 259 TL
Metal Patates / Soğan Kabı 299 TL
Metal Ekmek Kutusu 34x18x14,5 cm 259 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler 549 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 89 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 119 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 159 TL
Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 139 TL
Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 24 cm 349 TL
Zoey Su Bardağı 315 cc 3'lü 139 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase 1500 cc 109 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase 2600 cc 149 TL
Rakle Cam Su Bardağı 315 cc 3'lü 139 TL
Rakle Cam Meşrubat Bardağı 360 cc 3'lü 159 TL
Rakle Cam Kahve Yanı Su Bardağı 135 cc 6'lı 189 TL
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