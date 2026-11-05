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BİM katalog indirimde neler var? BİM 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu

14:47, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:47, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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6 Kasım 2026 BİM aktüel kataloğu, haftanın indirimli ürünlerini takip edenlerin gündeminde. Alışveriş listesini hazırlayan tüketiciler, cuma günü BİM mağazalarına gelecek ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. Peki, 6 Kasım Cuma BİM’e ne gelecek, hangi ürünler indirimde olacak? İşte BİM aktüel kataloğuna ilişkin merak edilenler.

BİM Marketler Zinciri'nin merakla beklenen 6 Kasım 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. "Haftaya Cuma BİM'e ne gelecek, indirimdeki aktüel ürünler neler, mutfak eşyaları ve ev gereçlerinde hangi indirimler var?" sorularını yanıtlayan yeni broşürde züccaciye, ev organizerleri ve pratik ev gereçleri dikkat çekiyor. 6 Kasım BİM aktüel kataloğunun öne çıkan fırsat ürünleri ve fiyatları şu şekildedir:

BİM aktüel 6 Kasım kataloğu

3 Katlı Kurutmalık 56x63x168 cm 1.090 TL

Chef's Tava Seti 24+28 cm 649 TL

Chef's Wok Tava 28 cm 429 TL

Solingen Bıçak + Soyacak Seti 4'lü 329 TL

Çelik Kesme Panosu 30x40 cm 629 TL

Benante Saplı Örgülü Organizer 21x17x12 cm 289 TL

Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri 99 TL

Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri 139 TL

Akasya Kase 20 cm 329 TL

Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 79 TL

Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri 45 TL

Çekmece İçi Kaşıklık 159 TL


Kesme Panosu 33x24 cm 109 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü 450 ml 39 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü 750 ml 49 TL

Dikiş Kutusu 6 L 139 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 23 L 219 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 219 TL

Tekerlekli Düzenleyici 3 Katlı 259 TL

Metal Patates / Soğan Kabı 299 TL

Metal Ekmek Kutusu 34x18x14,5 cm 259 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 549 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 89 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 119 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 159 TL

Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 139 TL

Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 24 cm 349 TL

Zoey Su Bardağı 315 cc 3'lü 139 TL

Tokyo Gravürlü Cam Kase 1500 cc 109 TL

Tokyo Gravürlü Cam Kase 2600 cc 149 TL

Rakle Cam Su Bardağı 315 cc 3'lü 139 TL

Rakle Cam Meşrubat Bardağı 360 cc 3'lü 159 TL

Rakle Cam Kahve Yanı Su Bardağı 135 cc 6'lı 189 TL

Ören Bayan Tek Kişilik Battaniye 150x220 cm 679 TL

Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 115 TL

Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL

Maisonette Bornoz 699 TL

Flanel Yastık Kılıfı 50x70 cm 2'li 169 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 999 TL

Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı 45x45 cm 189 TL

Mutfak Önlüğü 63x78 cm 139 TL

Mutfak Havlusu Seti 30x50 cm 2'li 119 TL

Fırın Eldiveni 99 TL

Baskılı Kumaş Çanta 42x37 cm 159 TL

Desenli Rimli Tepsi 22x30 cm 139 TL

Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti 149 TL

Benante Desenli Kupa 280 ml 129 TL

Benante Desenli Kahve Fincan Takımı 90 ml 2'li 319 TL

Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 219 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 570 cc 85 TL

Kapı Önü Paspası 40x60 cm 99 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 150x200 cm 349 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 100x200 cm 249 TL

Yastık Alezi 50x70 cm 2'li 169 TL

Kışlık Gömlek Erkek 299 TL

Comfort Care Boxer Erkek 199 TL

Comfort Care Askılı Atlet Kadın 129 TL

Çorap Erkek 2'li 99 TL

Slip Kadın 2'li 129 TL

Organizer Kutu 249 TL

Articolo Anahtarlık 89 TL

Mamajoo Ortodontik Silikon Emzik 2'li 159 TL

Yumoş Çorap Çeşitleri Kadın 69 TL

Soket Çorap Kadın 2'li 79 TL

Casilli Şardonlu Termal Tayt 419 TL

Yumuşak Kumaş Pijama Takımı Kadın 449 TL

Pelüş Şapka Kadın 159 TL

Eldiven Kadın 249 TL

Katlanabilir Pelüş Kulaklık 129 TL

Şal 50x185 cm 229 TL

Ayakkabı Kadın 799 TL

Articolo Çanta Aksesuarı 139 TL

Omuz Çantası Kadın 43x32x12 cm 349 TL

Ev Botu Kadın 249 TL

Terlik Kadın 229 TL

Dikiş Kutusu 175 TL

Başlıklar :bimBİM aktüel ürünlerBİM güncel aktüel ürünler kataloğu6 Kasım bim kataloğu
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BİM katalog indirimde neler var? BİM 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM Marketler Zinciri'nin merakla beklenen 6 Kasım 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. "Haftaya Cuma BİM'e ne gelecek, indirimdeki aktüel ürünler neler, mutfak eşyaları ve ev gereçlerinde hangi indirimler var?" sorularını yanıtlayan yeni broşürde züccaciye, ev organizerleri ve pratik ev gereçleri dikkat çekiyor. 6 Kasım BİM aktüel kataloğunun öne çıkan fırsat ürünleri ve fiyatları şu şekildedir:

BİM aktüel 6 Kasım kataloğu

3 Katlı Kurutmalık 56x63x168 cm 1.090 TL

Chef's Tava Seti 24+28 cm 649 TL

Chef's Wok Tava 28 cm 429 TL

Solingen Bıçak + Soyacak Seti 4'lü 329 TL

Çelik Kesme Panosu 30x40 cm 629 TL

Benante Saplı Örgülü Organizer 21x17x12 cm 289 TL

Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri 99 TL

Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri 139 TL

Akasya Kase 20 cm 329 TL

Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 79 TL

Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri 45 TL

Çekmece İçi Kaşıklık 159 TL


Kesme Panosu 33x24 cm 109 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü 450 ml 39 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü 750 ml 49 TL

Dikiş Kutusu 6 L 139 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 23 L 219 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 219 TL

Tekerlekli Düzenleyici 3 Katlı 259 TL

Metal Patates / Soğan Kabı 299 TL

Metal Ekmek Kutusu 34x18x14,5 cm 259 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 549 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 89 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 119 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 159 TL

Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 139 TL

Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 24 cm 349 TL

Zoey Su Bardağı 315 cc 3'lü 139 TL

Tokyo Gravürlü Cam Kase 1500 cc 109 TL

Tokyo Gravürlü Cam Kase 2600 cc 149 TL

Rakle Cam Su Bardağı 315 cc 3'lü 139 TL

Rakle Cam Meşrubat Bardağı 360 cc 3'lü 159 TL

Rakle Cam Kahve Yanı Su Bardağı 135 cc 6'lı 189 TL

Ören Bayan Tek Kişilik Battaniye 150x220 cm 679 TL

Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 115 TL

Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL

Maisonette Bornoz 699 TL

Flanel Yastık Kılıfı 50x70 cm 2'li 169 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 999 TL

Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı 45x45 cm 189 TL

Mutfak Önlüğü 63x78 cm 139 TL

Mutfak Havlusu Seti 30x50 cm 2'li 119 TL

Fırın Eldiveni 99 TL

Baskılı Kumaş Çanta 42x37 cm 159 TL

Desenli Rimli Tepsi 22x30 cm 139 TL

Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti 149 TL

Benante Desenli Kupa 280 ml 129 TL

Benante Desenli Kahve Fincan Takımı 90 ml 2'li 319 TL

Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 219 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 570 cc 85 TL

Kapı Önü Paspası 40x60 cm 99 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 150x200 cm 349 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 100x200 cm 249 TL

Yastık Alezi 50x70 cm 2'li 169 TL

Kışlık Gömlek Erkek 299 TL

Comfort Care Boxer Erkek 199 TL

Comfort Care Askılı Atlet Kadın 129 TL

Çorap Erkek 2'li 99 TL

Slip Kadın 2'li 129 TL

Organizer Kutu 249 TL

Articolo Anahtarlık 89 TL

Mamajoo Ortodontik Silikon Emzik 2'li 159 TL

Yumoş Çorap Çeşitleri Kadın 69 TL

Soket Çorap Kadın 2'li 79 TL

Casilli Şardonlu Termal Tayt 419 TL

Yumuşak Kumaş Pijama Takımı Kadın 449 TL

Pelüş Şapka Kadın 159 TL

Eldiven Kadın 249 TL

Katlanabilir Pelüş Kulaklık 129 TL

Şal 50x185 cm 229 TL

Ayakkabı Kadın 799 TL

Articolo Çanta Aksesuarı 139 TL

Omuz Çantası Kadın 43x32x12 cm 349 TL

Ev Botu Kadın 249 TL

Terlik Kadın 229 TL

Dikiş Kutusu 175 TL

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