18 milyon emekliye 10-15 bin lira seyyanen zam: Enflasyon farkı ve ek ödeme getirecek

18 MİLYON EMEKLİYE 10 BİN TL VEYA 15 BİN TL SEYYANEN ZAM

Masadaki seçeneklerden biri, emeklilerin tamamına belirli bir tutarda seyyanen ödeme yapılması. Bu formülde 18 milyon emekliye 10 bin TL veya 15 bin TL ilave ödeme yapılması senaryoları üzerinde duruluyor. Söz konusu tutarların uygulanması halinde düzenlemenin bütçeye getireceği yük de hesaplanıyor. Yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsayan 10 bin TL'lik ödeme modelinin yıllık maliyetinin 2 trilyon 160 milyar TL, 15 bin TL'lik ödeme seçeneğinin ise 3 trilyon 240 milyar TL olacağı öngörülüyor. Bu hesaplamalar, tüm emeklilere aynı tutarda ödeme yapılması varsayımına dayanıyor. Hangi seçeneğin tercih edileceği ve ödemenin kimleri kapsayacağı henüz kesinleşmiş değil.