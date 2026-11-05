18 milyon emekliye 10-15 bin lira seyyanen zam: Enflasyon farkı ve ek ödeme getirecek

Taşeron işçiler sınavsız kadroya mı alınacak, teklif yasalaştı mı?
Taşeron kadro teklifi Meclis’te. Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan’ın sunduğu taşeron işçilere sınavsız kadro teklifi, belediye şirketleri, KİT’ler, il özel idareleri ve diğer kamu kurumlarında kapsam dahilinde çalışan işçileri ilgilendiriyor. Kadroya geçiş için 60 günlük süre öngören teklif, taşeron işçilerin gündeminde. Peki, taşerona kadro teklifi Meclis Genel Kurulu’na geldi mi, düzenlemeden kimler yararlanacak, teklif kimleri kapsıyor?
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