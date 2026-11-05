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18 milyon emekliye 10-15 bin lira seyyanen zam: Enflasyon farkı ve ek ödeme getirecek

14:43, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Milyonlarca emeklinin yeni dönemde alacağı maaş artışına ilişkin beklentiler sürerken, Meclis gündemine gelmesi beklenen kanun teklifiyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme taşındı. Emeklilere enflasyon farkı ve ek ödeme getirmesi beklenen düzenlemenin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM'ye sunulacağı ifade ediliyor. Çalışma kapsamında 18 milyon emekliyi ilgilendiren farklı zam seçeneklerinin değerlendirildiği belirtilirken, 10 bin ile 15 bin lira arasında seyyanen artış formülü de öne çıkıyor. Bunun yanı sıra emekli maaşlarına yüzde 10 ila 20 civarında refah payı eklenmesi seçeneği de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, emekliler düzenlemenin kapsamını ve uygulanacağı tarihi merak ediyor. Peki, emekliye seyyanen zam yapılacak mı, 10-15 bin TL artış formülü nasıl uygulanacak? İşte gündemdeki seçenekler...

18 milyon emeklinin yakından takip ettiği maaş düzenlemesinde yeni bir sürece giriliyor. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis'e gelmesi beklenen kanun teklifiyle emekli aylıklarına enflasyon farkı ve ek ödeme getirilmesi gündemde. Düzenlemeye ilişkin kulislerde konuşulan seçenekler arasında 10 bin ile 15 bin lira arasında seyyanen zam ve yüzde 10 ila 20 civarında refah payı bulunuyor. Bu formüllerin hayata geçirilmesi halinde emekli maaşlarında nasıl bir değişim yaşanacağı, özellikle farklı maaş seviyelerinde bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak teklifin kesin içeriği, uygulanacak artış miktarı ve düzenlemeden yararlanacak emekli grupları henüz netleşmiş değil. Meclis sürecinin başlamasıyla birlikte zam modeline ilişkin ayrıntıların da gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, emekliye 10-15 bin TL seyyanen zam yapılacak mı, refah payı yüzde kaç olacak? İşte son gelişmeler...

EMEKLİYE 15 BİN TL EK ZAM GÜNDEMDE! 18 MİLYON KİŞİ İÇİN YENİ MAAŞ HESABI

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek gelir düzenlemesi için yeni formüller gündeme geldi. Enflasyon farkının yanı sıra ilave ödeme yapılmasını öngören kanun teklifinin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Çalışmada 18 milyon emekliyi kapsayabilecek seyyanen zam seçeneği öne çıkarken, kişi başına 10 bin TL ile 15 bin TL arasında ek ödeme yapılması ihtimali değerlendiriliyor.

Emeklilerin yalnızca mevcut aylıklarının değil, hane gelirlerinin, çalışma durumlarının ve prim gün sayılarının da dikkate alınması üzerinde duruluyor. Ayrıca düşük maaş alan emeklilere yönelik ayrı bir destek modeli oluşturulması da seçenekler arasında bulunuyor. Refah payı formülünde ise yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen oranlar gündeme geliyor.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA MECLİS'E SUNULACAK

Emeklilerin gelirini artırmaya yönelik yasal çalışmanın bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemenin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde, tüm emeklilere enflasyon artışına ek ödeme yapılması ve ihtiyaç durumuna göre farklı desteklerin sağlanması seçenekleri bulunuyor. Yeni modelde emeklilerin hane gelirleri, çalışıp çalışmadıkları ve ödedikleri prim günleri gibi kriterlerin dikkate alınması gündemde. Yaş gruplarına göre farklılaşan desteklerin de değerlendirilmesi, düzenlemenin yalnızca maaş artışından ibaret olmayabileceğine işaret ediyor.

18 MİLYON EMEKLİYE 10 BİN TL VEYA 15 BİN TL SEYYANEN ZAM

Masadaki seçeneklerden biri, emeklilerin tamamına belirli bir tutarda seyyanen ödeme yapılması. Bu formülde 18 milyon emekliye 10 bin TL veya 15 bin TL ilave ödeme yapılması senaryoları üzerinde duruluyor. Söz konusu tutarların uygulanması halinde düzenlemenin bütçeye getireceği yük de hesaplanıyor. Yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsayan 10 bin TL'lik ödeme modelinin yıllık maliyetinin 2 trilyon 160 milyar TL, 15 bin TL'lik ödeme seçeneğinin ise 3 trilyon 240 milyar TL olacağı öngörülüyor. Bu hesaplamalar, tüm emeklilere aynı tutarda ödeme yapılması varsayımına dayanıyor. Hangi seçeneğin tercih edileceği ve ödemenin kimleri kapsayacağı henüz kesinleşmiş değil.

REFAH PAYI İÇİN YÜZDE 10-20 FORMÜLÜ

Seyyanen zam dışında değerlendirilen ikinci seçenek ise enflasyon artışına refah payı eklenmesi. Bu modelde emeklilerin Ocak 2027 döneminde alacağı yasal zammın üzerine ilave bir artış yapılması planlanabilir.

Gündemdeki hesaplamalarda refah payının yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişmesi ihtimali bulunuyor. Bu seçeneğin hayata geçirilmesi halinde emekli maaşlarında enflasyon kaynaklı artışın üzerinde bir yükseliş yaşanabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'YE ÇIKABİLİR Mİ?

Yeni düzenlemeye ilişkin hesaplamalarda en düşük emekli aylığının 30 bin TL seviyesine ulaşabileceği bir senaryo da değerlendiriliyor. Bu tutarın ortaya çıkmasında enflasyon zammının yanı sıra refah payı veya ilave ödeme formüllerinin etkili olması bekleniyor. Ancak 30 bin TL'lik maaş seviyesi henüz kesinleşmiş bir rakam değil. Uygulanacak artış yöntemi, taban aylık için ayrıca düzenleme yapılıp yapılmayacağı ve ilave ödemenin kapsamı belli olduğunda emeklilerin alacağı yeni tutarlar da netleşecek.

EMEKLİYE EK ÖDEMEDE HANGİ KRİTERLER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Yeni modelde emeklilerin tamamına aynı tutarda ödeme yapılması yerine kişisel ve ekonomik koşulların dikkate alınması da gündemde. Hane geliri, çalışma durumu, prim gün sayısı ve yaş gibi ölçütlerin destek miktarını belirlemede kullanılması değerlendiriliyor.

Özellikle düşük aylık alan emeklilere ilave destek sağlanması seçenekler arasında yer alıyor. Böylece genel maaş artışının yanında ekonomik açıdan daha fazla desteğe ihtiyaç duyan emekliler için farklı ödeme modelleri oluşturulabilir. Düzenlemenin nihai şekli, TBMM'ye sunulacak kanun teklifi ve yapılacak resmi açıklamalarla belli olacak. Seyyanen zam, refah payı ve 30 bin TL taban aylık seçeneklerinin hangisinin uygulanacağı ise henüz karara bağlanmış değil.

Başlıklar :emekliseyyanen zamenflasyon farkıek ödeme
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18 milyon emekliye 10-15 bin lira seyyanen zam: Enflasyon farkı ve ek ödeme getirecek

18 milyon emeklinin yakından takip ettiği maaş düzenlemesinde yeni bir sürece giriliyor. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis'e gelmesi beklenen kanun teklifiyle emekli aylıklarına enflasyon farkı ve ek ödeme getirilmesi gündemde. Düzenlemeye ilişkin kulislerde konuşulan seçenekler arasında 10 bin ile 15 bin lira arasında seyyanen zam ve yüzde 10 ila 20 civarında refah payı bulunuyor. Bu formüllerin hayata geçirilmesi halinde emekli maaşlarında nasıl bir değişim yaşanacağı, özellikle farklı maaş seviyelerinde bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak teklifin kesin içeriği, uygulanacak artış miktarı ve düzenlemeden yararlanacak emekli grupları henüz netleşmiş değil. Meclis sürecinin başlamasıyla birlikte zam modeline ilişkin ayrıntıların da gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, emekliye 10-15 bin TL seyyanen zam yapılacak mı, refah payı yüzde kaç olacak? İşte son gelişmeler...

EMEKLİYE 15 BİN TL EK ZAM GÜNDEMDE! 18 MİLYON KİŞİ İÇİN YENİ MAAŞ HESABI

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek gelir düzenlemesi için yeni formüller gündeme geldi. Enflasyon farkının yanı sıra ilave ödeme yapılmasını öngören kanun teklifinin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Çalışmada 18 milyon emekliyi kapsayabilecek seyyanen zam seçeneği öne çıkarken, kişi başına 10 bin TL ile 15 bin TL arasında ek ödeme yapılması ihtimali değerlendiriliyor.

Emeklilerin yalnızca mevcut aylıklarının değil, hane gelirlerinin, çalışma durumlarının ve prim gün sayılarının da dikkate alınması üzerinde duruluyor. Ayrıca düşük maaş alan emeklilere yönelik ayrı bir destek modeli oluşturulması da seçenekler arasında bulunuyor. Refah payı formülünde ise yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen oranlar gündeme geliyor.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA MECLİS'E SUNULACAK

Emeklilerin gelirini artırmaya yönelik yasal çalışmanın bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemenin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde, tüm emeklilere enflasyon artışına ek ödeme yapılması ve ihtiyaç durumuna göre farklı desteklerin sağlanması seçenekleri bulunuyor. Yeni modelde emeklilerin hane gelirleri, çalışıp çalışmadıkları ve ödedikleri prim günleri gibi kriterlerin dikkate alınması gündemde. Yaş gruplarına göre farklılaşan desteklerin de değerlendirilmesi, düzenlemenin yalnızca maaş artışından ibaret olmayabileceğine işaret ediyor.

18 MİLYON EMEKLİYE 10 BİN TL VEYA 15 BİN TL SEYYANEN ZAM

Masadaki seçeneklerden biri, emeklilerin tamamına belirli bir tutarda seyyanen ödeme yapılması. Bu formülde 18 milyon emekliye 10 bin TL veya 15 bin TL ilave ödeme yapılması senaryoları üzerinde duruluyor. Söz konusu tutarların uygulanması halinde düzenlemenin bütçeye getireceği yük de hesaplanıyor. Yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsayan 10 bin TL'lik ödeme modelinin yıllık maliyetinin 2 trilyon 160 milyar TL, 15 bin TL'lik ödeme seçeneğinin ise 3 trilyon 240 milyar TL olacağı öngörülüyor. Bu hesaplamalar, tüm emeklilere aynı tutarda ödeme yapılması varsayımına dayanıyor. Hangi seçeneğin tercih edileceği ve ödemenin kimleri kapsayacağı henüz kesinleşmiş değil.

REFAH PAYI İÇİN YÜZDE 10-20 FORMÜLÜ

Seyyanen zam dışında değerlendirilen ikinci seçenek ise enflasyon artışına refah payı eklenmesi. Bu modelde emeklilerin Ocak 2027 döneminde alacağı yasal zammın üzerine ilave bir artış yapılması planlanabilir.

Gündemdeki hesaplamalarda refah payının yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişmesi ihtimali bulunuyor. Bu seçeneğin hayata geçirilmesi halinde emekli maaşlarında enflasyon kaynaklı artışın üzerinde bir yükseliş yaşanabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'YE ÇIKABİLİR Mİ?

Yeni düzenlemeye ilişkin hesaplamalarda en düşük emekli aylığının 30 bin TL seviyesine ulaşabileceği bir senaryo da değerlendiriliyor. Bu tutarın ortaya çıkmasında enflasyon zammının yanı sıra refah payı veya ilave ödeme formüllerinin etkili olması bekleniyor. Ancak 30 bin TL'lik maaş seviyesi henüz kesinleşmiş bir rakam değil. Uygulanacak artış yöntemi, taban aylık için ayrıca düzenleme yapılıp yapılmayacağı ve ilave ödemenin kapsamı belli olduğunda emeklilerin alacağı yeni tutarlar da netleşecek.

EMEKLİYE EK ÖDEMEDE HANGİ KRİTERLER BELİRLEYİCİ OLACAK?

Yeni modelde emeklilerin tamamına aynı tutarda ödeme yapılması yerine kişisel ve ekonomik koşulların dikkate alınması da gündemde. Hane geliri, çalışma durumu, prim gün sayısı ve yaş gibi ölçütlerin destek miktarını belirlemede kullanılması değerlendiriliyor.

Özellikle düşük aylık alan emeklilere ilave destek sağlanması seçenekler arasında yer alıyor. Böylece genel maaş artışının yanında ekonomik açıdan daha fazla desteğe ihtiyaç duyan emekliler için farklı ödeme modelleri oluşturulabilir. Düzenlemenin nihai şekli, TBMM'ye sunulacak kanun teklifi ve yapılacak resmi açıklamalarla belli olacak. Seyyanen zam, refah payı ve 30 bin TL taban aylık seçeneklerinin hangisinin uygulanacağı ise henüz karara bağlanmış değil.

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