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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 2026 açıklandı mı? KYK burs sonuçları sorgulama ekranı turkiye.gov.tr

15:49, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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KYK burs sonuçları 2026 yılı için üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu iş birliğinde yürütülen burs ve öğrenim kredisi başvurularının ekim ayının ikinci haftasında tamamlanmasının ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören yüz binlerce aday, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasını bekliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Öte yandan sonuçların ardından başlayacak taahhütname onay süreci de büyük önem taşıyor. Belirlenen süre içinde onay işlemini tamamlamayan adaylar, kazandıkları burs veya kredi hakkını kaybedebilecek. Peki, 2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için sonuç bekleyişi başladı. Üniversite eğitimini sürdüren yüz binlerce aday, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyu takip ederken burs ücretlerinin yeni yılda artacak olması da gündemdeki yerini koruyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurduğu destek programında sonuçların açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri belli olacak. Adaylar, başvuru durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuçların ardından başlayacak taahhütname onay sürecinde ise belirlenen takvime uyulması gerekiyor. Onay işlemini süresi içinde tamamlamayan öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi hakkını kaybedebilecek. Peki, 2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, yeni yılda burs ücretleri ne kadar olacak? İşte merak edilen başlıklar...


KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılki tarihlere baktığımız zaman KYK burs sonuçları 4 Kasım tarihinde duyurulmuştu. 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

KYK BURS VE KREDİ SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

KYK 2026 itibariyle açıklanan burs miktarları:

• Ön lisans ve Lisans: 4.000 TL • Yüksek Lisans: 8.000 TL • Doktora: 12.000 TL

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

KYK burs ödeme tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıllarda başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onayları tamamlanmasıyla birlikte Kasım veya Aralık ayında ilk ödemeler toplu olarak hesaplara yatırılmıştı.

Sonraki ödemeler ise T.C. kimlik numarası son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

Başlıklar :kykKYK burskyk burs sonucu
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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 2026 açıklandı mı? KYK burs sonuçları sorgulama ekranı turkiye.gov.tr

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için sonuç bekleyişi başladı. Üniversite eğitimini sürdüren yüz binlerce aday, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyu takip ederken burs ücretlerinin yeni yılda artacak olması da gündemdeki yerini koruyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurduğu destek programında sonuçların açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri belli olacak. Adaylar, başvuru durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuçların ardından başlayacak taahhütname onay sürecinde ise belirlenen takvime uyulması gerekiyor. Onay işlemini süresi içinde tamamlamayan öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi hakkını kaybedebilecek. Peki, 2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, yeni yılda burs ücretleri ne kadar olacak? İşte merak edilen başlıklar...


KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılki tarihlere baktığımız zaman KYK burs sonuçları 4 Kasım tarihinde duyurulmuştu. 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

KYK BURS VE KREDİ SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

KYK 2026 itibariyle açıklanan burs miktarları:

• Ön lisans ve Lisans: 4.000 TL • Yüksek Lisans: 8.000 TL • Doktora: 12.000 TL

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

KYK burs ödeme tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıllarda başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onayları tamamlanmasıyla birlikte Kasım veya Aralık ayında ilk ödemeler toplu olarak hesaplara yatırılmıştı.

Sonraki ödemeler ise T.C. kimlik numarası son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

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