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Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil ve yedek kazananlar listesi

14:55, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:03, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular; 26 - 30 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Programda katılımcıların seçim yöntemi olarak noter kurası gerçekleştirildi. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitemizde 2026-2027 eğitim öğretim yılında çalışmaya asil ve yedek olarak kazanan öğrenciler açıklandı. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş tecrübesi kazanmalarını ve aylık 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde etmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş tarihine çevrilecek. Karadeniz Teknik bünyesinde belirlenen kontenjanlara başvuran binlerce öğrenci "Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi mi, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Başlıklar :Karadeniz Teknik ÜniversitesiİŞKURGençlik Programı Kura Sonuçları
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Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil ve yedek kazananlar listesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş tecrübesi kazanmalarını ve aylık 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde etmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş tarihine çevrilecek. Karadeniz Teknik bünyesinde belirlenen kontenjanlara başvuran binlerce öğrenci "Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi mi, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı! İşte isim isim listesi

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