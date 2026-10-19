İŞKUR Gençlik Programı başvurusu kura çekiliş tarihi ne zaman ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle üniversite öğrencilerinin iş tecrübesi kazanmalarını ve cep harçlıklarını çıkarmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuruları resmi olarak başladı. Duyurunun ardından üniversiteler de eş zamanlı olarak kendi bünyelerindeki Gençlik Programı başvuru ekranlarını erişime açtı. "İŞKUR Gençlik Programı başvurusu kura çekiliş tarihi ne zaman ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları üniversite öğrencilerinin gündemine otururken, başvuru ve değerlendirme takvimi de netlik kazandı. İşte İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş tarihleri.
İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başlamasıyla üniversiteler de başvuru ekranlarını erişime açtı. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden alınırken adayların merakla beklediği kura çekiliş tarihleri ve Gençlik Programı kura sonuçlarının açıklanacağı takvim de netleşti. Peki İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
Amasya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 23.10.2026 00:00
Anadolu Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00
Artvin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00
Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 30.10.2026 00:00
Bingöl Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00
Erzurum Atatürk Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00
Erzurum Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00
Eskişehir Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 23.10.2026 00:00
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 02.11.2026 00:00
Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00
Niğde Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 30.10.2026 00:00
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00
Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 24.10.2026 00:00
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 24.10.2026 00:00
Sinop Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 30.10.2026 00:00
Şırnak Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00
Trakya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 04.11.2026 00:00.