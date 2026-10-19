Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu kura çekiliş tarihi ne zaman ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu kura çekiliş tarihi ne zaman ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:59, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:13, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu kura çekiliş tarihi ne zaman ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle üniversite öğrencilerinin iş tecrübesi kazanmalarını ve cep harçlıklarını çıkarmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuruları resmi olarak başladı. Duyurunun ardından üniversiteler de eş zamanlı olarak kendi bünyelerindeki Gençlik Programı başvuru ekranlarını erişime açtı. "İŞKUR Gençlik Programı başvurusu kura çekiliş tarihi ne zaman ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları üniversite öğrencilerinin gündemine otururken, başvuru ve değerlendirme takvimi de netlik kazandı. İşte İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş tarihleri.

İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başlamasıyla üniversiteler de başvuru ekranlarını erişime açtı. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden alınırken adayların merakla beklediği kura çekiliş tarihleri ve Gençlik Programı kura sonuçlarının açıklanacağı takvim de netleşti. Peki İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başlamasıyla üniversiteler de başvuru ekranlarını erişime açtı. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden alınırken adayların merakla beklediği kura çekiliş tarihleri ve Gençlik Programı kura sonuçlarının açıklanacağı takvim de netleşti. Peki İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

Amasya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 23.10.2026 00:00

Anadolu Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Amasya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 23.10.2026 00:00Anadolu Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Artvin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00


Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 30.10.2026 00:00

Artvin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 30.10.2026 00:00

Bingöl Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Bingöl Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Erzurum Atatürk Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00

Erzurum Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00

Erzurum Atatürk Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00Erzurum Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00

Eskişehir Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 23.10.2026 00:00

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00Eskişehir Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 23.10.2026 00:00

Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 02.11.2026 00:00

Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 02.11.2026 00:00Karabük Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Niğde Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 30.10.2026 00:00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Niğde Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 30.10.2026 00:00Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00

Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 24.10.2026 00:00

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 26.10.2026 00:00Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 24.10.2026 00:00

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 24.10.2026 00:00

Sinop Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 30.10.2026 00:00

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 24.10.2026 00:00Sinop Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 30.10.2026 00:00

Şırnak Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Şırnak Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 27.10.2026 00:00

Trakya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?

İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 04.11.2026 00:00.

Trakya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi seçim saatleri 04.11.2026 00:00.
Başlıklar :İŞKURİŞKUR Gençlik ProgramıİŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026