Emeklilik eksik prim borçlanma miktarı netleşti! 1999 öncesi ve sonrasına 2160 gün rakamı çıktı
Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenleri yeni yılda daha yüksek borçlanma maliyetleri bekleyebilir. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve Bağ-Kur ihyası seçeneklerini değerlendiren vatandaşlar, 2026 yılının sona ermesine kısa süre kala ödeme planlarını gözden geçirmeye başladı. Özellikle emeklilik tarihini öne çekmek isteyen veya geçmiş dönemlere ait primlerini tamamlamayı hedefleyen sigortalılar, yıl sonuna kadar oluşabilecek maliyet farklarını hesaplıyor. Borçlanma tutarları, başvuruda esas alınan günlük kazanç üzerinden belirlendiği için yeni yılda yapılabilecek ücret artışları ödenecek toplam bedeli etkileyebiliyor. Bu kapsamda, farklı borçlanma süreleri ve tercihler üzerinden yapılan hesaplamalarda 50 bin TL ile 75 bin TL arasında fark oluşabileceği belirtiliyor. Söz konusu tutarların kişisel koşullara ve yeni yılda geçerli olacak düzenlemelere göre değişebileceği de dikkate alınmalı. Peki, 2027 yılında askerlik ve doğum borçlanması maliyetleri ne kadar artabilir? Bağ-Kur ihyası yapacaklar ne kadar ödeme yapacak? İşte yıl sonu öncesinde emeklilik borçlanmasına ilişkin hesaplamalar ve bilinmesi gerekenler…
Emeklilik planı yapanlar için askerlik, doğum borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında yıl sonu dönemi yaklaşıyor. Eksik primlerini tamamlayarak emeklilik şartlarını yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2027 yılında uygulanabilecek yeni borçlanma tutarlarını merak ediyor. Askerlik dönemini sigortalılık hesabına dahil etmek isteyen erkekler, doğum borçlanması hakkından yararlanmayı planlayan kadınlar ve geçmiş Bağ-Kur hizmetlerini ihya etmek isteyen sigortalılar, ödeyecekleri tutarları hesaplamaya başladı. Yeni yılda asgari ücretin değişmesi durumunda borçlanma için esas alınan günlük kazanç alt sınırının da yükselmesi söz konusu olabilecek. Böyle bir artış, borçlanılacak gün sayısına bağlı olarak toplam maliyette önemli farklılıklar yaratabilir. Yıl sonu hesaplamalarında 50 bin TL ile 75 bin TL arasında maliyet farkı ihtimali gündeme gelirken, kesin tutarların yeni yıl parametreleri belli olduğunda netleşmesi bekleniyor. Peki, hangi borçlanma türlerinde maliyet artışı yaşanabilir? Başvuruyu yıl bitmeden yapmak isteyenler hangi ayrıntılara dikkat etmeli? İşte emeklilik borçlanması yapmayı planlayanlar için güncel hesaplama başlıkları…
2027 Asgari Ücret Zammı İçin Hesaplama Başladı! Borçlanmada 75 Bin TL Fark Oluşabilir
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım sürerken milyonlarca çalışan yeni ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla birlikte yeni dönemin ücretine ilişkin görüşmeler başlayacak. Yıl sonu enflasyon beklentileri ise yüzde 25 ile yüzde 30 arasında değişen zam senaryolarını gündeme taşıyor. Asgari ücretteki artış yalnızca çalışanların alacağı maaşı değil, emeklilik için hizmet borçlanması yapmayı planlayanların ödeyeceği tutarları da etkileyecek. Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması ile Bağ-Kur ihyası gibi işlemlerde kullanılan hesaplama esasları nedeniyle yeni asgari ücret, bu işlemlerin maliyetini değiştirebilecek.
Mevcut hesaplamalara göre asgari ücrete yüzde 28,4 oranında artış yapılması senaryosunda 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti yaklaşık 75 bin 978 TL, 24 aylık doğum borçlanmasının maliyeti ise yaklaşık 72 bin 24 TL artabiliyor. Bu nedenle borçlanma planı yapanların başvuru tarihi kadar, kendileri için geçerli ödeme koşullarını da dikkate alması gerekiyor.
2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanması bekleniyor. Komisyonun görüşmeleri sonucunda yeni ücretin en geç 31 Aralık 2026'da açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin geçim koşulları, alım gücü, ekonomik göstergeler ve işverenlerin maliyetleri gibi birçok unsur değerlendirilecek. Yıl sonu enflasyonunun hangi seviyede gerçekleşeceği de görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Asgari ücret artışı, yalnızca enflasyon oranına bağlı otomatik bir hesaplamayla belirlenmiyor. Komisyon değerlendirmelerinde çalışanların satın alma gücü, yaşam maliyetleri, ekonomik koşullar ve işverenlerin ücret maliyetleri birlikte ele alınıyor. Bununla birlikte enflasyon, yeni ücretin belirlenmesinde önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler, 2027 asgari ücreti için olası artış oranlarının hesaplanmasına yardımcı oluyor.
ENFLASYON ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN NE SÖYLÜYOR?
2026 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verileriyle üç aylık kümülatif artış yüzde 5,57'ye ulaştı. Yıl sonuna ilişkin tahminlerde ise farklı oranlar öne çıkıyor.
Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülürken piyasa beklentilerinde yüzde 29-30 aralığında tahminler bulunuyor. Bu oranlar asgari ücret için yapılacak hesaplamalarda senaryo oluşturmak amacıyla kullanılabiliyor.
Geçen yıl gerçekleşen ve beklenen enflasyon verilerinin birlikte değerlendirilmesiyle yüzde 27 oranında artış yapılmıştı. 2027 asgari ücreti için de yüzde 25-30 aralığında zam ihtimalleri üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Ancak kesin artış oranı komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak.
YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
2026 yılında net 28.075,50 TL, brüt 33.030 TL olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 25 artış yapılması halinde ortaya çıkacak tutarlar şöyle:
Net asgari ücret: 35.095 TL
Brüt asgari ücret: 41.287,50 TL
Bu senaryoda net ücrette yaklaşık 7 bin 19 TL artış hesaplanıyor.
YÜZDE 30 ZAM SENARYOSUNDA YENİ ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret artışının yüzde 30 olması halinde hesaplanan tutarlar şu şekilde:
Net asgari ücret: Yaklaşık 36.498 TL
Brüt asgari ücret: 42.939 TL
Bu hesaplamada net ücrette yaklaşık 8 bin 423 TL artış ortaya çıkıyor. Rakamlar, zam oranının doğrudan mevcut ücrete uygulanmasıyla elde edilen örnek tutarları gösteriyor.
OVP'NİN YÜZDE 28,4'LÜK TAHMİNİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET
Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin asgari ücrete aynı oranda yansıtılması durumunda yeni ücret için farklı bir senaryo ortaya çıkıyor.
Bu varsayıma göre:
Net asgari ücret: Yaklaşık 36.049 TL
Brüt asgari ücret: Yaklaşık 42.410 TL
Bu rakamlar, enflasyon tahmininin asgari ücrete aynı oranda uygulanmasıyla yapılan hesaplamalardır. Asgari ücretin doğrudan enflasyona endeksli olmaması nedeniyle nihai ücretin bu tutarlardan farklı belirlenmesi mümkün.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI BORÇLANMA MALİYETLERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?
Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, belirli koşullarda doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması yapabiliyor. Geçmişte prim borcu nedeniyle durdurulan hizmet sürelerini yeniden kazanmak isteyen Bağ-Kur'lular da ihya seçeneğinden yararlanabiliyor.
Bu işlemlerde ödenecek tutar, ilgili mevzuattaki hesaplama yöntemlerine göre belirleniyor. Asgari ücretteki artış, borçlanma ve ihya maliyetlerini de yükseltebiliyor. Bu nedenle 2026 sonuna kadar başvuru yapmayı planlayanların mevcut hesaplama esaslarını ve kendileri için geçerli başvuru koşullarını kontrol etmesi önem taşıyor.
ASKERLİK BORÇLANMASINDA 75 BİN TL'YE YAKIN FARK
Verilen hesaplamaya göre 18 aylık askerlik borçlanmasının mevcut maliyeti 267.534 TL seviyesinde bulunuyor. Asgari ücrette yüzde 28,4 artış varsayımıyla yeni tutar yaklaşık 343.512 TL'ye çıkabiliyor.
Bu durumda ortaya çıkan fark yaklaşık 75.978 TL oluyor. Dolayısıyla askerlik borçlanması yapmayı planlayanlar açısından asgari ücretteki olası artış, toplam maliyeti önemli ölçüde değiştirebilir.
Askerlik borçlanmasının emekliliğe etkisi ise kişinin sigorta başlangıç tarihine ve borçlanabileceği süreye göre değişiyor. Sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik için borçlanma, gerekli şartlar sağlandığında başlangıç tarihinin geriye çekilmesini de sağlayabiliyor.
DOĞUM BORÇLANMASINDA 72 BİN TL FARK HESAPLANIYOR
Kadın sigortalılar, yasal koşulları karşılamaları halinde çocukları üzerinden doğum borçlanması yaparak belirli süreleri prim günlerine ekletebiliyor. Üç çocuk için şartların sağlanması durumunda toplam 2.160 güne, yani altı yıla kadar borçlanma imkanı bulunabiliyor.
Mevcut hesaplamada bir çocuk için 24 aylık doğum borçlanması 253.656 TL olarak belirtiliyor. Yüzde 28,4 artış varsayımında bu tutar yaklaşık 325.680 TL'ye yükseliyor.
Böylece 24 aylık doğum borçlanmasında maliyet farkı yaklaşık 72.024 TL olarak hesaplanıyor. Bu tutar, belirtilen artış senaryosuna dayalı bir örnek olup kesin maliyet, başvuru tarihinde geçerli kurallara göre belirleniyor.
BAĞ-KUR İHYASINDA YILLIK MALİYET NE KADAR OLACAK?
Geçmiş dönemlerde prim borcu nedeniyle durdurulan Bağ-Kur hizmetlerini yeniden kazanmak isteyen esnaf için ihya maliyeti de asgari ücretteki değişimden etkilenebiliyor.
Verilen rakamlara göre bir yıllık ihya için mevcut maliyet 178.356 TL seviyesinde. Yüzde 28,4 artış senaryosunda bu tutarın yaklaşık 229 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Bu hesaplamaya göre bir yıllık ihyada yaklaşık 50.652 TL fark oluşabiliyor. İhya başvurusu yapmayı düşünen esnafın, kazanmak istediği gün sayısını ve toplam maliyeti önceden hesaplaması önem taşıyor.
BORÇLANMA BAŞVURUSU İÇİN YIL SONUNA KADAR BEKLEMEK GEREKİR Mİ?
Borçlanma işlemlerinde başvuru tarihi ve ödeme süresi birbirinden farklı aşamalar. SGK, başvuruyu değerlendirdikten sonra borçlanma tutarını bildiriyor. Ödeme süresi ve uygulanacak koşullar ise borçlanma türüne ve ilgili mevzuata göre değişebiliyor.
Bu nedenle 2026 yılı bitmeden başvuru yapmanın, her durumda mevcut tutarı kesin olarak sabitleyeceği varsayılmamalı. Başvurunun hangi tarihteki kazanç sınırlarına göre hesaplanacağı ve ödeme için hangi sürenin geçerli olduğu, işlem türüne göre kontrol edilmeli.
Başvuru yapmak isteyenler, uygun işlem türü için e-Devlet üzerinden veya yetkili SGK birimleri aracılığıyla süreci başlatabiliyor. Başvurudan önce emeklilik hesabının ve borçlanılacak gün sayısının netleştirilmesi, gereğinden fazla ödeme yapılmasının önüne geçebilir.
DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI ERKEN EMEKLİLİK SAĞLAR MI?
Borçlanma, eksik prim günlerinin tamamlanmasına yardımcı olabilir. Ancak doğum veya askerlik borçlanması yapan herkesin otomatik olarak daha erken emekli olması söz konusu değil.
Kadın sigortalıların doğum borçlanmasında çocukların doğum tarihleri, sigortalılık durumu ve borçlanılabilecek süreler önem taşıyor. Erkek sigortalılarda ise askerlik döneminin sigorta başlangıcından önce veya sonra olması, borçlanmanın emeklilik koşullarına etkisini değiştirebiliyor.
Bu nedenle borçlanma kararı vermeden önce yalnızca maliyet artışına değil, kazanılacak günlerin emeklilik tarihini değiştirip değiştirmeyeceğine de bakılması gerekiyor.