Emeklilik eksik prim borçlanma miktarı netleşti! 1999 öncesi ve sonrasına 2160 gün rakamı çıktı

BORÇLANMA BAŞVURUSU İÇİN YIL SONUNA KADAR BEKLEMEK GEREKİR Mİ?

Borçlanma işlemlerinde başvuru tarihi ve ödeme süresi birbirinden farklı aşamalar. SGK, başvuruyu değerlendirdikten sonra borçlanma tutarını bildiriyor. Ödeme süresi ve uygulanacak koşullar ise borçlanma türüne ve ilgili mevzuata göre değişebiliyor.

Bu nedenle 2026 yılı bitmeden başvuru yapmanın, her durumda mevcut tutarı kesin olarak sabitleyeceği varsayılmamalı. Başvurunun hangi tarihteki kazanç sınırlarına göre hesaplanacağı ve ödeme için hangi sürenin geçerli olduğu, işlem türüne göre kontrol edilmeli.

Başvuru yapmak isteyenler, uygun işlem türü için e-Devlet üzerinden veya yetkili SGK birimleri aracılığıyla süreci başlatabiliyor. Başvurudan önce emeklilik hesabının ve borçlanılacak gün sayısının netleştirilmesi, gereğinden fazla ödeme yapılmasının önüne geçebilir.