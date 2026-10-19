Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi ne zaman? Üsküdar Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde hangi partide?
İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni seçim tarihini duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanacak. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin seçimde kendi adayını çıkaracağını açıkladı. Peki Üsküdar Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde AK Parti’de mi CHP’de mi, Yeni Parti’de mi?
İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Belediye Meclisinin yeni başkan vekilinin seçilmesi için 20 Ekim'de toplanacağını bildirdi.
Üsküdar Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde AK Parti’de mi CHP’de mi, Yeni Parti’de mi?
Belediye meclisinde AK Parti’nin 23 üyesi bulunuyor. CHP’nin 9, YENİ Parti'nin de 9 meclis üyesi bulunuyor.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 31 Temmuz'da tutuklandığı belirtildi.
Dedetaş'ın Anayasa'nın 127. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlığının 1 Ağustos tarihli oluruyla görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "5 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçilmesine ilişkin 76 No'lu meclis kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24 Ağustos 2026 tarihli ve '2026/1703' esas sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına konu olmuş, bu karara yapılan itiraz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesinin 2 Eylül 2026 tarihli ve '2026/1533' sayılı kararıyla reddedilmiştir.
Yargı kararları doğrultusunda yenilenen seçim sonucunda 8 Eylül'de Dündar Ziya Gültekin Belediye Başkan Vekili seçilmiştir. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine yeni belediye başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisinin 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine 5 Ağustos'ta başkanvekilliği seçimi yapılmış, CHP'li Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. Ancak seçim kararının yürütmesi mahkeme tarafından durdurulmuştu. 8 Eylül'de yenilenen seçimde AK Parti’li Dündar Ziya Gültekin başkanvekili olmuştu. Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar'da yeniden seçim yapılması kararlaştırılmıştı.