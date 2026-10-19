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İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul’da kar yağışı için tarih verdi mi?

İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul’da kar yağışı için tarih verdi mi?

11:08, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:08, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul’da kar yağışı için tarih verdi mi?

Birkaç gündür İstanbul’da etkili olan sağanak yağış afete dönüştü. Sel nedeniyle can kayıpları yaşanırken evler, araçlar ve iş yerleri zarar gördü. Türkiye’nin yüksek kesimlerinde ise kış yüzünü göstermeye başladı. Bursa Uludağ’da 17 Ekim 2026 itibarıyla kar yağışı etkili olurken Bolu Kartalkaya’da da pistler beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerden gelen kar haberleriyle birlikte gözler Meteoroloji’nin güncel tahminlerine verildi ve “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorusu da gündeme geldi.

İstanbul genelinde günlerdir etkili olan ve can kayıpları ile maddi hasara yol açan şiddetli sağanak yağış afeti kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye’nin yüksek rakımlı noktalarında kış mevsimi erken yüzünü gösterdi. 17 Ekim 2026 itibarıyla Bursa Uludağ ve Bolu Kartalkaya kayık pistleri beyaz örtüyle kaplanırken; kentin yanı başındaki bu kış manzaraları megakent sakinlerinin gözünü hava durumu tahminlerine çevirdi. Su basan ev, araç ve iş yerlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken vatandaşlar "İstanbul’a ilk kar ne zaman yağacak, Ekim veya Kasım ayında kar bekleniyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul genelinde günlerdir etkili olan ve can kayıpları ile maddi hasara yol açan şiddetli sağanak yağış afeti kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye’nin yüksek rakımlı noktalarında kış mevsimi erken yüzünü gösterdi. 17 Ekim 2026 itibarıyla Bursa Uludağ ve Bolu Kartalkaya kayık pistleri beyaz örtüyle kaplanırken; kentin yanı başındaki bu kış manzaraları megakent sakinlerinin gözünü hava durumu tahminlerine çevirdi. Su basan ev, araç ve iş yerlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken vatandaşlar "İstanbul’a ilk kar ne zaman yağacak, Ekim veya Kasım ayında kar bekleniyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’un 2026’daki ilk kar yağışı için şu an açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Uludağ ve Kartalkaya’da kar yağışının başlaması, yüksek kesimlerde kış koşullarının görüldüğünü gösteriyor. İstanbul’da ise ilk kar ihtimali, önümüzdeki haftalarda oluşacak soğuk hava dalgalarıyla birlikte kısa vadeli tahminlerde netleşecek.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek’in değerlendirmesine göre İstanbul’da önümüzdeki dönemde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ancak mevcut sistemin, önceki günlerdeki kadar kuvvetli olması beklenmiyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?İstanbul’un 2026’daki ilk kar yağışı için şu an açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Uludağ ve Kartalkaya’da kar yağışının başlaması, yüksek kesimlerde kış koşullarının görüldüğünü gösteriyor. İstanbul’da ise ilk kar ihtimali, önümüzdeki haftalarda oluşacak soğuk hava dalgalarıyla birlikte kısa vadeli tahminlerde netleşecek.Meteoroloji uzmanı Adil Tek’in değerlendirmesine göre İstanbul’da önümüzdeki dönemde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ancak mevcut sistemin, önceki günlerdeki kadar kuvvetli olması beklenmiyor.

Tek, Ekim ayının sonlarına doğru, özellikle 25-26 Ekim civarında yağışların azalabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte ekim ayının sonuna kadar sıcaklıkların mevsim ortalamalarının altında kalabileceği ifade ediliyor. 9-16 Kasım döneminde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, 19-23 Kasım arasında ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da kasım ayı içinde zaman zaman soğuk hava geçişleri yaşanabileceğine işaret etse de, kent merkezinde kar yağışı için kesin bir tarih ortaya koymuyor.

Tek, Ekim ayının sonlarına doğru, özellikle 25-26 Ekim civarında yağışların azalabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte ekim ayının sonuna kadar sıcaklıkların mevsim ortalamalarının altında kalabileceği ifade ediliyor. 9-16 Kasım döneminde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, 19-23 Kasım arasında ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da kasım ayı içinde zaman zaman soğuk hava geçişleri yaşanabileceğine işaret etse de, kent merkezinde kar yağışı için kesin bir tarih ortaya koymuyor.

METEOROLOJİ İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün mevsimlik tahmininde Marmara Bölgesi için kasım ayında yağışların mevsim normallerinin üzerinde olabileceği belirtiliyor. Ancak sıcaklıkların birçok bölgede normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Aralık ayında da Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olacağı öngörülüyor. Ocak 2027’de ise Marmara’nın doğusu ve güneyinde yağışların normallerin üzerinde gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ Mİ?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün mevsimlik tahmininde Marmara Bölgesi için kasım ayında yağışların mevsim normallerinin üzerinde olabileceği belirtiliyor. Ancak sıcaklıkların birçok bölgede normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Aralık ayında da Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olacağı öngörülüyor. Ocak 2027’de ise Marmara’nın doğusu ve güneyinde yağışların normallerin üzerinde gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.
Başlıklar :İstabulkar yağışıİstanbul hava durumuMeteoroloji
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