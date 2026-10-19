Promosyon kampanyaları son durum: SSK, Bağkur emeklisi ne kadar promosyon alacak? Banka banka tam liste
2027 emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalar sürerken SSK ve Bağkur emeklileri, bankaların promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bazı bankalarda ek koşullarla birlikte toplam promosyon tutarı 30 bin TL’ye kadar ulaşırken ödenecek miktar; maaş aralığına, bankaya ve kampanya şartlarına göre değişiyor. Peki, SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar promosyon alabilecek? İşte banka banka güncel emekli maaşı promosyon ödemesi tam liste.
Milyonlarca emekli Ocak 2027'de maaşlarına zam alacak. 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı TCMB piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 10,08 artışla yaklaşık olarak 25.926 TL'ye yükselecek. Emekli promosyon ödemelerinde rekabet Ekim ayının bitimine az kaldığı şu günlerde yeniden hız kazandı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları nakit promosyon tutarlarını ve ek avantajlarını güncellerken, toplam ödeme miktarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Maaş tutarı, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek ürün koşullarına göre promosyon rakamları yükselirken, emekliler “En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Ekim ayı kampanyalarıyla birlikte kamu ve özel bankaların güncel promosyon teklifleri de netleşmeye başladı.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL.
ING EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
"12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz."
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre değişen nakit promosyon imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında aylığı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasında bulunanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 15 bin TL ödeme yapılıyor.
Söz konusu promosyondan, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren müşteriler yararlanabiliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
YAPI KREDİ GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle: "SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir."
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU EKİM 2026
Akbank’ın emeklilere yönelik kampanyasında 15 bin TL’ye kadar chip-para fırsatı sunuluyor. Kampanyadan, 16 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden müşteri olan, SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve promosyon başvurusu yapan emekliler yararlanabiliyor.
Emekli maaşını Akbank Mobil üzerinden taşıyanlara 3 bin TL, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıranlara 5 bin 500 TL, iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin TL chip-para veriliyor. Axess veya Wings kartla aylık 2 bin TL ve üzeri harcama yapanlar üç ayda toplam 3 bin TL kazanabiliyor. Akbank Mobil’deki “Mobilin Akbanklısı” kampanyasına katılan müşterilere ise 500 TL ek chip-para sağlanıyor.