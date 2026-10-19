Son depremler listesi 19 Ekim 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi az önce deprem mi oldu, nerede?
Son depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son dakika deprem bilgileriyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntılar da merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, AFAD, Sivas Gürün'de 2.0, İzmir Bergama'da ise 2.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. İşte son depremler 19 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli deprem listesi.
Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileri, sarsıntının merkez üssünü, derinliğini ve büyüklüğünü şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Son deprem listesine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, AFAD, Sivas Gürün'de 2.0, İzmir Bergama'da ise 2.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. AFAD ölçümlerine göre saat 05.39'da Yunanistan Attica'da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-10-19 08:12:44 40.54517 34.39417 15.19 ML 1.8 Uğurludağ (Çorum)
2026-10-19 07:46:32 37.054 28.99217 11.76 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)
2026-10-19 07:13:15 38.32817 37.87617 13.31 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-10-19 07:06:14 38.98683 37.33333 16.33 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2026-10-19 07:01:20 37.32333 36.83883 7.62 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-10-19 06:54:57 37.7065 36.0935 7.0 ML 1.3 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-19 06:21:16 38.967 27.16517 8.01 ML 2.2 Bergama (İzmir)
2026-10-19 06:18:28 39.43717 28.5705 6.69 ML 0.9 Dursunbey (Balıkesir)
2026-10-19 06:05:45 36.28867 36.20433 6.73 ML 2.2 Antakya (Hatay)
2026-10-19 05:39:49 38.10367 23.42117 6.82 ML 3.0 Attica, Attiki (Yunanistan)
2026-10-19 05:36:45 38.21517 38.69583 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2026-10-19 05:09:37 36.59233 25.374 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2026-10-19 05:06:50 38.478 42.93983 14.07 ML 1.2 Van Gölü - [07.91 km] Gevaş (Van)
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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) tarafından anlık olarak izlenerek kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Sismik istasyonlardan elde edilen anlık veriler doğrultusunda sarsıntının gerçekleştiği tarih, saat, enlem-boylam koordinatları, derinlik ve büyüklük (Richter ölçeği) bilgileri saniyeler içerisinde sisteme aktarılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesi (kandilli.edu.tr) veya "Rasathane" mobil uygulaması üzerinden en güncel deprem verilerine kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Sismik hareketliliğin anlık olarak takip edildiği haritalı veri tabanı, olası deprem risklerine karşı bölge halkının en doğru bilgiye hızla ulaşmasına imkan tanıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ