Elenen yarışmacı Masterchef kim elendi? MasterChef'te kim gitti?
Yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın en kritik gecesi geride kalırken, potadaki sekiz isim arasında kıyasıya bir lezzet savaşı yaşandı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleriyle şekillenen gecenin ardından izleyiciler, “MasterChef kim elendi, 18 Ekim'de yarışmaya kim veda etti?” sorularına yanıt aramaya başladı.
MasterChef Türkiye’nin bu haftaki eleme potası, izleyicileri ekran başına toplayan dev bir kadroya sahne oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran ve Enes gibi iddialı isimler stüdyodaki yerlerini aldı. Sekiz yarışmacı da MasterChef yolculuklarına devam edebilmek için tezgah başına büyük bir motivasyonla geçti.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
MasterChef Türkiye'de 18 Ekim Pazar günü yapılan eleme mücadelesinde haftanın sekiz eleme adayı karşı karşıya geldi.
Şiringül
Hasan Alp
Burçin
Nurten
Tolga
Tolgahan
Şükran
Enes
MASTERCHEF KİM ELENDİ 18 EKİM 2026?
MasterChef Türkiye eleme gecesinde son tura kalan Nurten ve Şiringül arasından elenen isim Şiringül oldu.