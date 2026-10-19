Meteoroloji açıkladı: 19 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ekim Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Ekim 2026 Meteorolojik hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Hatay, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleri başta olmak üzere bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken Batı Karadeniz kıyılarında rüzgârın saatte 60 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklığın 18, Ankara'da 14 ve İzmir'de 22 derece olması bekleniyor.
Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Ege Bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu.
Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas'ın doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan'ın batısının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu.