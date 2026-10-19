Meteoroloji açıkladı: 19 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas'ın doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu.