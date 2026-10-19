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Meteoroloji açıkladı: 19 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 19 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

09:19, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:19, 19/10/2026, Pazartesi
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Meteoroloji açıkladı: 19 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ekim Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Ekim 2026 Meteorolojik hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Hatay, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleri başta olmak üzere bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken Batı Karadeniz kıyılarında rüzgârın saatte 60 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklığın 18, Ankara'da 14 ve İzmir'de 22 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Hatay, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleri başta olmak üzere bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken Batı Karadeniz kıyılarında rüzgârın saatte 60 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklığın 18, Ankara'da 14 ve İzmir'de 22 derece olması bekleniyor.

Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.  Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp; Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp;BURSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE °C, 20°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 18°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu.

Ege Bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu.

Ege Bölgesi hava durumuParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp;AFYONKARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu.

Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas'ın doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp;ADANA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas'ın doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp;ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumuParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 16°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu.Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumuParçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp;AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı&nbsp;SAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.


Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan'ın batısının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan'ın batısının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp;ERZURUM °C, 18°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve çok bulutluMARDİN °C, 22°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu.
Başlıklar :meteorolojimeteoroloji hava durumuİstanbul hava durumuAnkara hava durumuİzmir hava durumu
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