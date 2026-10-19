KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2026 ortaöğretim KPSS sınavı kaç dakika sürecek, sınav saat kaçta bitecek?
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak. Peki 2026 ortaöğretim KPSS sınavı kaç dakika sürecek, sınav saat kaçta bitecek?
ÖSYM tarafından 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleşecek. 2 yılda bir düzenlenen sınav için nefesler tutuldu. ÖSYM sınav takvimine göre, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı bu hafta sonu yapılacak.
2026 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav saat kaçta?
KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı sınav saat 10.15'te başlayacak. Kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter dökecek.
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerini 14 Ekim Çarşamba günü erişime açıldı. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. Belgenin çıktısının alınarak sınav günü yanlarında bulundurulması gerekiyor.
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KPSS Ortaöğretim sınavı kaç dakika sürecek, sınav saat kaçta bitecek?
KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika cevaplama süresi tanınacak. Saat 10.15'te başlayacak oturum, standart sınav süresine göre 12.25'te tamamlanacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında hangi dersten kaç soru sorulacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında toplam 120 çoktan seçmeli soru yer alacak. Soruların 60'ı Genel Yetenek, 60'ı ise Genel Kültür testinden oluşacak.
KPSS ortaöğretim sınav puanı kaç yıl geçerli?
KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar için KPSSP94 puan türü hesaplanacak. Elde edilen puanlar, ortaöğretim mezunlarına yönelik kamu personeli alımlarında kullanılabilecek. Sınav sonuçları, açıklanma tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak. Adayların tercih yapabileceği kadrolar ise ilgili kurumların ilanları ve ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzlarına göre belirlenecek.