TOKİ Malatya Yeşilyurt sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? TOKİ konut teslim takvimi
TOKİ tarafından Malatya Yeşilyurt İkizce Mahallesi 3. Bölge 5. Etap'ta yapımına başlanan sosyal konutlar tamamlandı. 601 sosyal konutun teslim takvimi de netleşti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya Yeşilyurt İkizce Mahallesi 3. Bölge 5. Etap'ta yapımına başlanan 601 sosyal konut tamamlandı.
TOKİ Malatya Yeşilyurt sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
TOKİ Malatya Yeşilyurt’ta tamamlanan konutlar, 29 Eylül – 09 Ekim 2026 tarihleri arasında teslim edildi.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Proje sosyal donatılarıyla öne çıkıyor.
Proje alanında vatandaşların kullanımına sunulmak üzere geniş bir açık otopark inşa edilirken, çevre düzenlemesi kapsamında geniş yeşil alanlara ve dinlenme alanlarına yer verildi.
Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla oluşturulan spor alanları ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun parkları, projenin en önemli sosyal donatıları arasında bulunuyor.