Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 19 Ekim Pazartesi gününün maç programı

Emeklilik eksik prim borçlanma miktarı netleşti! 1999 öncesi ve sonrasına 2160 gün rakamı çıktı

Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenleri yeni yılda daha yüksek borçlanma maliyetleri bekleyebilir. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve Bağ-Kur ihyası seçeneklerini değerlendiren vatandaşlar, 2026 yılının sona ermesine kısa süre kala ödeme planlarını gözden geçirmeye başladı. Özellikle emeklilik tarihini öne çekmek isteyen veya geçmiş dönemlere ait primlerini tamamlamayı hedefleyen sigortalılar, yıl sonuna kadar oluşabilecek maliyet farklarını hesaplıyor. Borçlanma tutarları, başvuruda esas alınan günlük kazanç üzerinden belirlendiği için yeni yılda yapılabilecek ücret artışları ödenecek toplam bedeli etkileyebiliyor. Bu kapsamda, farklı borçlanma süreleri ve tercihler üzerinden yapılan hesaplamalarda 50 bin TL ile 75 bin TL arasında fark oluşabileceği belirtiliyor. Söz konusu tutarların kişisel koşullara ve yeni yılda geçerli olacak düzenlemelere göre değişebileceği de dikkate alınmalı. Peki, 2027 yılında askerlik ve doğum borçlanması maliyetleri ne kadar artabilir? Bağ-Kur ihyası yapacaklar ne kadar ödeme yapacak? İşte yıl sonu öncesinde emeklilik borçlanmasına ilişkin hesaplamalar ve bilinmesi gerekenler…