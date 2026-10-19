Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 19 Ekim Pazartesi gününün maç programı
Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Trabzonspor, derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken İspanya La Liga’da Getafe ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. İngiltere Premier Lig’de Tottenham, Coventry ile mücadele edecek. İtalya Serie A’da ise Parma, Torino’yu konuk edecek. Trendyol 1. Lig’de de kritik karşılaşmaların oynanacağı günün maç programı ve yayın bilgileri merak ediliyor. Yarın ise UEFA Şampiyonlar Ligi maçları start alacak. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugün oynanacak Türkiye ve Avrupa Lig maç programı.
Spor tutkunlarının heyecanla takip ettiği 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait maç takvimi netleşirken, futbolseverleri hem yurt içinde dev bir rekabet hem de Avrupa liglerinde kritik mücadeleler bekliyor. "Bugün kimin maçı var, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?" soruları arama motorlarında ilk sıraya yerleşti. Trendyol Süper Lig’de haftanın dev kapanış maçında Trabzonspor, sahası Papara Park'ta saat 20.00’de ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek; bu nefes kesen mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Avrupa’da ise İspanya La Liga’da Getafe - Rayo Vallecano, İtalya Serie A’da Parma - Torino ile Monza - Cagliari ve İngiltere Premier Lig/Kupa atmosferinde Tottenham - Coventry City kozlarını paylaşacak. Tüm maçların canlı yayın akışı ve anlık skor takibi Yenişafak Spor sayfamızda yer alacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
17:00 Karagümrük - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
17:00 Manisa FK - MuğlasporT rendyol 1. Lig TRT Spor
19:30 Monza - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Bursaspor - Pendikspor Trendyol 1. Lig SüperLig TRT Spor
20:00 Esenler Erokspor - Mardin 1969 Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
21:00 Al Hilal - Al Hazem Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
21:45 Parma - Torino İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Rodez - Montpellier Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
22:00 Tottenham - Coventry İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:00 Getafe - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus
Yarın hangi maçlar var?
14:00 Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok
15:00 PSG - Barcelona UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
17:00 Manchester City - AEK Athens UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
18:10 Al Taawon - Al Qadsiah Suudi Arabistan Pro Lig HT Spor
19:45 Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
19:45 Sabah Bakü - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
21:00 Al Nassr - Neom Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
22:00 Roma - Slovan Bratislava UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Porto - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Liverpool - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Manchester City - AEK UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Napoli - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 PSG - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Stuttgart - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor.