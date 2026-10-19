ÖZYES KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026 ÖZYES BESYO yurt yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
2026 YKS kapsamında Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarıyla spor bilimleri programlarına yerleşen öğrenciler için KYK yurt başvuruları 17 Ekim’de sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak yurt yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Peki, 2026 ÖZYES KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır? İşte BESYO kapsamında başvuru yapan öğrencilerin yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin merak edilenler.
2026 YKS Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kılavuzu kapsamında üniversitelerin spor bilimleri fakültelerine ve beden eğitimi yüksekokullarına yerleşmeye hak kazanan adaylar için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt başvuru süreci 17 Ekim 2026 Pazar günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci ve aileleri, "2026 ÖZYES KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, yurt yerleştirme sonuçları ne zaman duyurulacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.
ÖZYES yurt yerleştirme sonuçları 2026 açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan son bilgilendirmelere göre, öğrencilerin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yürütülen dijital değerlendirme süreci titizlikle sürdürüldü. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 19.10.2026 tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı.
19.10.2026 TARİHLİ YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
BESYO üniversite kayıtları sona erdi mi?
ÖZYES yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların BESYO üniversite kayıt işlemleri 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların, yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen tarihler içerisinde başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.