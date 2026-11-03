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Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı 2026 başvuruları ne zaman? KPSS’li sözleşmeli personel ve İŞKUR üzerinden KPSS şartsız işçi alımı olacak mı, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı 2026 başvuruları ne zaman? KPSS’li sözleşmeli personel ve İŞKUR üzerinden KPSS şartsız işçi alımı olacak mı, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

08:27, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 08:27, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı 2026 başvuruları ne zaman? KPSS’li sözleşmeli personel ve İŞKUR üzerinden KPSS şartsız işçi alımı olacak mı, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce aday için beklenen dev alım müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağı ilan edildi. İlanın duyurulmasının ardından atama bekleyen adayların gündeminde "Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjan ve branş dağılımı netleşti mi, başvuru şartları nelerdir?" soruları ilk sıraya yerleşti. Sağlık Bakanlığı 2026 atama takvimi, kadro beklentileri ve başvuru sürecine dair son gelişmeler şu şekildedir:

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastaneler ve sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın heyecanla beklediği 2026/2 Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alımı süreci, sağlık camiasının en çok odaklandığı konuların başında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM kanadından gelecek resmi duyurular yakından takip ediliyor. Bakanlık bünyesine yapılacak 4/B sözleşmeli sağlık personeli (hemşire, ebe, sağlık tekniker/teknisyeni, fizyoterapist, psikolog) alımları ÖSYM üzerinden yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile gerçekleştirilecek; hastanelere temizlik, güvenlik ve bakım hizmetlerinde istihdam edilecek sürekli işçi alımları ise İŞKUR (esube.iskur.gov.tr) üzerinden kura yöntemiyle yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımlarına ilişkin yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylara müjde verdi.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastaneler ve sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın heyecanla beklediği 2026/2 Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alımı süreci, sağlık camiasının en çok odaklandığı konuların başında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM kanadından gelecek resmi duyurular yakından takip ediliyor. Bakanlık bünyesine yapılacak 4/B sözleşmeli sağlık personeli (hemşire, ebe, sağlık tekniker/teknisyeni, fizyoterapist, psikolog) alımları ÖSYM üzerinden yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile gerçekleştirilecek; hastanelere temizlik, güvenlik ve bakım hizmetlerinde istihdam edilecek sürekli işçi alımları ise İŞKUR (esube.iskur.gov.tr) üzerinden kura yöntemiyle yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımlarına ilişkin yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylara müjde verdi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı olacak mı, yeni alımlar ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.


Sağlık Bakanlığı personel alımı olacak mı, yeni alımlar ne zaman?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.

Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, başvurular başladı mı, ne alımlar ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve ÖSYM tercih takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.



Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, başvurular başladı mı, ne alımlar ne zaman yapılacak?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve ÖSYM tercih takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için belirlenen 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak bu kontenjanların tamamını kapsayan ortak bir başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, haziran ayında yaptığı açıklamada 2026 KPSS'nin ardından yeni hekim dışı personel alımı planladıklarını duyurmuştu. Yıl sonuna işaret eden bu açıklama, sağlık alanında atama bekleyen mezunların yeni ilan beklentisini artırdı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için belirlenen 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak bu kontenjanların tamamını kapsayan ortak bir başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, haziran ayında yaptığı açıklamada 2026 KPSS'nin ardından yeni hekim dışı personel alımı planladıklarını duyurmuştu. Yıl sonuna işaret eden bu açıklama, sağlık alanında atama bekleyen mezunların yeni ilan beklentisini artırdı.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu başladı mı?

2026 yılı için belirlenen sözleşmeli sağlık personeli alımına dair başvuru ekranı açılmadı. Adayların beklediği genel tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi. Kamu hastanelerinde görev almak isteyen adaylar için başvuru yöntemi, aranan mesleki nitelikler ve tercih süresi ilgili kadroya ilişkin resmi ilanla belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu başladı mı?2026 yılı için belirlenen sözleşmeli sağlık personeli alımına dair başvuru ekranı açılmadı. Adayların beklediği genel tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi. Kamu hastanelerinde görev almak isteyen adaylar için başvuru yöntemi, aranan mesleki nitelikler ve tercih süresi ilgili kadroya ilişkin resmi ilanla belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı branş ve kadro dağılımı nasıl?

21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve pozisyon sayıları belirlendi.

Branşlara göre dağılım şöyle:

Uzman tabip: 22.983

Tabip: 3.652

Sağlık memuru: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1

Sağlık teknikeri: 1

Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı branş ve kadro dağılımı nasıl?21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve pozisyon sayıları belirlendi.Branşlara göre dağılım şöyle:Uzman tabip: 22.983Tabip: 3.652Sağlık memuru: 25Ebe: 9Hemşire: 2Diyetisyen: 1Sağlık teknikeri: 1

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, açıklandı mı?

Hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve diğer kamu sağlık kuruluşlarında çalışmayı hedefleyen adayların karşılaması gereken koşullar, istihdam edilecekleri pozisyonun niteliğine göre değişiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın KPSS ile gerçekleştireceği yeni personel alımına ilişkin eğitim şartları, kullanılacak puan türleri ve mesleki yeterlilikler henüz yeni bir kılavuzla açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, açıklandı mı?Hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve diğer kamu sağlık kuruluşlarında çalışmayı hedefleyen adayların karşılaması gereken koşullar, istihdam edilecekleri pozisyonun niteliğine göre değişiyor.Sağlık Bakanlığı'nın KPSS ile gerçekleştireceği yeni personel alımına ilişkin eğitim şartları, kullanılacak puan türleri ve mesleki yeterlilikler henüz yeni bir kılavuzla açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımlarında daha önce ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yöntemi kullanılmıştı. Yeni dönemde aynı yöntem uygulanırsa adaylar, yayımlanacak tercih kılavuzundaki kadroları inceleyerek ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih yapabilecek.

Bu nedenle adayların başvurular açıldığında Sağlık Bakanlığı, ÖSYM ve ilgili il sağlık müdürlüklerinin duyurularında belirtilen işlem adımlarını esas alması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?Sağlık Bakanlığı'nın personel alımlarında daha önce ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yöntemi kullanılmıştı. Yeni dönemde aynı yöntem uygulanırsa adaylar, yayımlanacak tercih kılavuzundaki kadroları inceleyerek ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih yapabilecek.Bu nedenle adayların başvurular açıldığında Sağlık Bakanlığı, ÖSYM ve ilgili il sağlık müdürlüklerinin duyurularında belirtilen işlem adımlarını esas alması gerekiyor.
Başlıklar :Sağlık BakanlığıSağlık Bakanlığı personel alımıBaşvuru tarihikadrobranş dağılımı
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