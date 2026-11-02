Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 ne zaman? 38 bin personel alımı başvuru tarihi, kadro ve branş dağılımı, KPSS şartı, sözleşmeli personel ve işçi alımı detayları

TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplam limit ne kadar? İşte başvuru şartları ve tarihleri

TOBB Nefes Kredisi başvuruları için takvim belli oldu. Firma başına limitin 5 milyon liraya yükseltildiği programda, daha önce kredi kullanan işletmeler de ek destek alabilecek; peki kimler başvurabilecek, hangi bankalar kredi verecek ve vadeye göre faiz oranları nasıl değişecek?