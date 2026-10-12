TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026! TUS 2. dönem tercih sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak?
16:10, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:11, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında yapıldı. TUS 2. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları de ÖSYM kılavuzu ile açıklandı. TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları henüz erişime açılmadı. Peki TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri tamamlandı.
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yaptı.
TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS 2. Dönem Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. Tercih sonuçlarının ekim ayında duyurulması bekleniyor.
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