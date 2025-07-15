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Gece yarısı Türkiye’de aynı anda yükselecek: 15 Temmuz'da sela ne zaman ve saat kaçta okunacak?

Gece yarısı Türkiye’de aynı anda yükselecek: 15 Temmuz'da sela ne zaman ve saat kaçta okunacak?

00:0215/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Gece yarısı Türkiye’de aynı anda yükselecek
Gece yarısı Türkiye’de aynı anda yükselecek

15 Temmuz 2025’te, Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde binlerce camide sela sesleri yükselecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, selalar tıpkı 2016’daki o gece olduğu gibi 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te eş zamanlı olarak okunacak. Manevi direnişin sembolü haline gelen sela, bir kez daha milletin hafızasında o karanlık geceyi ve aydınlık sabahı hatırlatacak. Camilerin minare ışıkları ise sabaha kadar yanarak milli iradenin nöbetini sürdürecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 9. yıl dönümünde, Türkiye genelindeki camilerde 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te eş zamanlı olarak sela okunacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilen anma programı kapsamında cami minarelerinin ışıkları da sabaha kadar açık kalacak.

SELA ANLAMI VE ÖNEMİ

Sela, İslam geleneğinde Hz. Muhammed'e (s.a.v) salât ve selam getirmek amacıyla okunan dini bir çağrıdır. Cuma ve bayram namazları öncesinde, cenaze duyurularında ya da toplumsal birliktelik vurgusu gereken durumlarda camilerden yükselir. 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde, sela sesleri halkı meydanlara ve camilere yönlendirmiş, milli direnişin manevi gücünü simgelemiştir.

BİRLİK, DİRENİŞ VE HAFIZA

Diyanet, 15 Temmuz’un yıldönümünde sela okunmasının, o gece yaşananların unutulmaması ve birlik ruhunun canlı tutulması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Camilerde sabaha kadar açık kalacak minare ışıkları da bu farkındalığın bir parçası olarak değerlendiriliyor.


15 TEMMUZ'DA SELA SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Diyanet’in belirttiğine göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da selalar
15 Temmuz gecesi saat 00.13’te
başlayacak. Bu saat, darbe girişiminin kritik anlarını ve halkın direnişini hatırlatması bakımından derin bir anlam taşıyor.

SELA OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

Es Salatu Ves Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

( Ey Allah'ın Resul'u, salat ve selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah!

( Ey Allah'ın habibi, salat ve selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vessalamu aleyke ya Nure Arşillah!

( Ey Allah'ın arşının nuru salat-u selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vesselamu aleyke ya Hayra Halgillah!

( Ey Allah'ın mahlukatlarının en hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun! )

Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin!

( Ey bundan önceki ve sonrakilerin efendisi, salatu selam senin üzerine olsun! )

Vel hamdü lillahi rabbil alemin!

( Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur! )

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Gece yarısı Türkiye’de aynı anda yükselecek: 15 Temmuz'da sela ne zaman ve saat kaçta okunacak?