17. Uluslararası MEB Robot Yarışması yarın Kayseri'de başlayacak

"Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası MEB Robot Yarışması, 21-24 Mayıs tarihlerinde Kayseri'de başlıyor. Ortaokuldan üniversiteye binlerce gencimiz, robotlarını Türkiye Yüzyılı'na umutla kodlamak için bir araya geliyor. 81 ilden 10 bini aşkın öğrencimiz, 15 kategoride 3 bin 903 robotla yarışacak. Şimdiden hayal eden, üreten ve azimle çalışan tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Ayrıca Kayseri'mizin zengin kültürünü yapay zeka ile harmanlayarak robotların diliyle anlatan kıymetli öğretmenimize emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum."