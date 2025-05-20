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17. Uluslararası MEB Robot Yarışması yarın Kayseri'de başlayacak

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması yarın Kayseri'de başlayacak

22:5120/05/2025, Salı
AA
Yeni Şafak
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17. Uluslararası MEB Robot Yarışması yarın Kayseri'de başlayacak
17. Uluslararası MEB Robot Yarışması yarın Kayseri'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın Kayseri'de başlayacak 17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'na 10 bini aşkın öğrencinin 3 bin 903 robotla katılacağını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, yarışmaya ilişkin videoya da yer vererek yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:


"Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası MEB Robot Yarışması, 21-24 Mayıs tarihlerinde Kayseri'de başlıyor. Ortaokuldan üniversiteye binlerce gencimiz, robotlarını Türkiye Yüzyılı'na umutla kodlamak için bir araya geliyor. 81 ilden 10 bini aşkın öğrencimiz, 15 kategoride 3 bin 903 robotla yarışacak. Şimdiden hayal eden, üreten ve azimle çalışan tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Ayrıca Kayseri'mizin zengin kültürünü yapay zeka ile harmanlayarak robotların diliyle anlatan kıymetli öğretmenimize emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum."

#17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması
#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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