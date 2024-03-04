17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Cezaevi firarisi çadırda yakalandı

Bursa'da bir iş yeri ile sağlık ocağına giren üç şüpheli şahıs, polisin tüm güvenlik kameralarını mercek altına almasıyla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanacağını anlaması üzerine yaklaşık 20 metre yükseklikteki dümdüz ağaca kedi gibi tırmanırken polise de el salladı. Şüpheli, atladığı ağaçtan yine kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.