72 yıldır her şeyi yazıyor: 92 yaşındaki adam adeta tarih ansiklopedisi

Çorum'da yaşayan 92 yaşındaki adam, 72 yıldır günlük yazıyor. Yazdığı günlüklerle adeta ilçenin hafızası olan yaşlı adam, vefat eden tanıdıklarını, hava durumunu ve köy yaşantısını yıllardır kayıt altına alıyor.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Abdullah Hastaoğlu, 20 yaşında yazmaya başladığı günlüklere 72 yıldır yaşamını sığdırıyor.
Tarihi arşiv oluşturdu
92 yaşındaki Hastaoğlu, yıllardır yazdığı günlükleriyle adeta bir tarih arşivi oluşturdu. 72 yıldır hiçbir günü günlük tutmadan geçirmeyen Hastaoğlu, çevresinde olup biten her şeyi günlüklerine yazıyor. Hava durumu, vefat edenlerin ölüm tarihleri, köy yaşantısı başta olmak üzere her şeyi yazan Hastaoğlu, geçmişe ait bir bilgiye ihtiyacı olanların kendisine geldiğini söyledi.