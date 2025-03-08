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72 yıldır her şeyi yazıyor: 92 yaşındaki adam adeta tarih ansiklopedisi

72 yıldır her şeyi yazıyor: 92 yaşındaki adam adeta tarih ansiklopedisi

11:538/03/2025, Cumartesi
IHA
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72 yıldır hiçbir günü günlük tutmadan geçirmiyor.
72 yıldır hiçbir günü günlük tutmadan geçirmiyor.

Çorum'da yaşayan 92 yaşındaki adam, 72 yıldır günlük yazıyor. Yazdığı günlüklerle adeta ilçenin hafızası olan yaşlı adam, vefat eden tanıdıklarını, hava durumunu ve köy yaşantısını yıllardır kayıt altına alıyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Abdullah Hastaoğlu, 20 yaşında yazmaya başladığı günlüklere 72 yıldır yaşamını sığdırıyor.

Tarihi arşiv oluşturdu

92 yaşındaki Hastaoğlu, yıllardır yazdığı günlükleriyle adeta bir tarih arşivi oluşturdu. 72 yıldır hiçbir günü günlük tutmadan geçirmeyen Hastaoğlu, çevresinde olup biten her şeyi günlüklerine yazıyor. Hava durumu, vefat edenlerin ölüm tarihleri, köy yaşantısı başta olmak üzere her şeyi yazan Hastaoğlu, geçmişe ait bir bilgiye ihtiyacı olanların kendisine geldiğini söyledi.

"1968 yılında ajandalar çıktı, onlara yazmaya başladım"

İlk zamanlarda ajanda ve not defterleri olmadığı için market kağıtlarına yazarak günlük tutmaya başladığını belirten Hastaoğlu,
"1938'de küçüktüm ama babamla okula giderdim. O zaman Atatürk ölmüştü. Öğretmenler ağlıyordu. 1940 yılında okula başladım. 4'üncü sınıfa giderken babamı kaybettim. Ondan sonra yalnız kalınca hayata atıldım. Günlüğü tutmaya da küçük yaşta başladım. Ekmekle kağıt verirlerdi, onlara yazardım. 1968 yılında da bu ajandalar çıktı. Bunlara yazmaya başladım"
dedi.

#Çorum
#Günlük
#hayat

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