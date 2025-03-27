Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargıdır

İşte açıklamadan öne çıkan satır başlıkları:

Kanun önünde herkes eşittir

Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin asli görevi adaleti tesis etmektir. Adaletin tesisi için de olmazsa olmaz şart, tarafsız ve bağımsız bir yargının olmasıdır. Anayasamızın 9. maddesine göre yargı yetkisi, tarafsız ve bağımsız mahkemelerce kullanılır. Anayasamızın 10. maddesine göre herkes kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Anayasamızın 138. maddesinde mahkemelerin bağımsızlığı düzenlenmiştir. Hakimler görevlerinde bağımsızlar.

İBB'ye 2 ayrı soruşturma başlatıldı

Geçen hafta bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında İBB başkanının da bulunduğu 106 şüpheliyi kapsayan 2 ayrı soruşturma başlatılmıştır. Terör suçları soruşturma bürosu tarafından devam eden soruşturma kapsamında 7 şüpheli bulunmakta olup bu kişiler hakkında terör örgütüne iştirak halinde yardım etme suçunu işledikleri iddiası yer almaktadır. Bu soruşturmada 3 şüpheli tutuklu, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı verilmiş ve 1 şüpheli de gözaltında bulunmaktadır.

51 şüpheli tutuklandı

Örgütlü suçlar soruşturma bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarının işlendiği iddiası yer almaktadır. Bu soruşturma kapsamında da 48 şüpheli tutuklanmıştır. Böylece her iki soruşturmada 106 kişiden 51'i tutuklanmış, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 14 şüphelinin ise yakalama işlemleri devam etmektedir.

İşte dosyadaki iddialar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirakleri, reklam birimleri ve diğer bazı birimlerinden sorumlu genel müdür ya da başkan nezdinde yetkisi bulunan yöneticileri üzerinden bazı özel kişi ve şirketler aracılığıyla ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası, ihaleyi alan firmaların farklı iş ve işlemlere zorlanarak maddi menfaat elde edildiği, bu şekilde elde edilen ya da kaynağı belli olmayan paraları şüphelilerin şirketlerine aktararak haksız kazanç sağladıkları iddiası, şüpheli bazı belediye yetkililerin ruhsata ilişkin yetkilerini kötüye kullanarak ilgili kişilerden yasa dışı menfaat talep edildiği, vermeyen kişilere yüksek miktarlarda cezai işlem uyguladıkları iddiası, belediyenin medyadan sorumlu birimleri aracılığıyla geliştirdikleri uygulama programları üzerinden kişisel verileri ele geçirdikleri iddiası, İBB iştiraki şirketlerine ait ihale edilen açık hava reklam mecralarından elde edilen gelirden şüphelilere aktarılan miktarların ihaleyi alan firmalar tarafından paravan şirketlere iş yapmış gibi sözleşme imzalayıp sahte faturalar karşılığı transfer edildiği iddiası, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında kamuoyuna para sayma görüntüleri olarak yansıyan soruşturmada bazı iş adamlarıyla hukuka aykırı hareket ederek haksız kazanç sağlandığı iddiası, şüphelilerin hem kendi üzerlerine hem de sigortalı çalışanlarının üzerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, sahte fatura düzenleyerek elde ettikleri suç gelirini akladıkları iddiasına ilişkin hususlar 19 Mart tarihinde soruşturmanın başlangıcında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Soruşturma bağımsız bir şekilde yürütülmektedir

Şu hususun altını bir kez daha özellikle çizmek istiyorum. Soruşturma tamamen bağımsız adli makamlar tarafından yürütülmektedir. Söz konusu iddialara vakıf olan soruşturma makamının bu iddialara vakıf olduktan sonra bir soruşturma başlatmaması düşünülemez. Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenmek gerekmektedir. Yargının kendi içerisinde hak arama yolları sonuna kadar açıktır.

Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargıdır

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri başladığı andan itibaren bazı çevreler içeriği bilmeden, iddia ve savunmaları görmeden soruşturmayı siyasi saiklerle yapılan bir soruşturma gibi göstermeye çalışmışlardır. Suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargı makamlarıdır. Soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapılmasını, kamuoyunu yanıltamaya yönelik söylemlerde bulunulmasını doğru bulmuyoruz.

Avrupa'nın sağduyulu olması temennimizdir

Maalesef uluslararası toplumda yapılan bazı son açıklamalarda bu temel ilkenin (hukukun üstünlüğü) göz ardı edildiğini üzülerek görüyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tür ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz. Kaldı ki bu açıklamaların yapıldığı ülkelerde birçok siyasetçinin ve devlet yöneticisinin adli soruşturmalara ve kovuşturmalara tabi tutulduğu da hepinizin malumudur. Bu nedenle özellikle Avrupalı dostlarımızın bu konuda sağduyulu yaklaşım göstermeleri ülkemizin iç hukukuna saygının bir gereği olduğu gibi devam eden soruşturmanın sonucunun sorumlu bir tavırla beklenmesi en büyük temennimizdir.







