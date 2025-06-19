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Adana'da yangın söndürme uçağı düştü: 2 pilot yaralandı

Adana'da yangın söndürme uçağı düştü: 2 pilot yaralandı

15:2419/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
AA
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Adana'da yangın söndürme uçağı Seyhan Gölü'ne düştü, 2 pilot yaralandı.
Adana'da yangın söndürme uçağı Seyhan Gölü'ne düştü, 2 pilot yaralandı.

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştü. Adana'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı.

Vali Yavuz Selim Köşger, kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştüğünü söyledi.

Uçaktaki mürettebatın deniz polisince karaya çıkarıldığını ifade eden Köşger, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.



#Adana
#Seyhan Gölü
#Selim Köşger
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