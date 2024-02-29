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Akaryakıt fiyatları yüzde 500 artacak: Küba'da ucuz benzin devri sona eriyor

Ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışan Küba, bütçe açığını azaltmak amacıyla akaryakıt fiyatlarına yüzde 500 zam yapma kararı aldı. Yapılan zam 1 Mart itibariyle yürürlüğe girecek.

08:42 - 29/02/2024 Perşembe
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Küba
Küba

ABD'nin uyguladığı ticari ambargoyla karşı karşıya kalan Güney Amerika ülkesi Küba, ekonomik krizin derinleştiği bir zam dönemine girdi. Akaryakıt fiyatlarına yönelik yapılan zamlarla birlikte, artık en ucuz akaryakıt Küba'da bulunmayacak.


Akaryakıta dev zam


Akaryakıt fiyatlarına yüzde 500 zam geliyor.. 30 peso (1,25 dolar) olan bir litre 94 oktan benzinin fiyatı 1 Mart itibarıyla 156 peso (6,51 dolar) seviyesine çıkacak.


Benzin sudan ucuz satılıyor


Küba'da benzin 30 pesoya satılırken yarım litre şişe su 100 ile 200 peso arasında fiyatla satılıyor.


Bu da aynı miktarda suyun fiyatının, resmi benzin fiyatının yaklaşık 10 katından fazla olduğunu gösteriyor.


Ancak zam sonrası benzinin fiyatı sudan daha pahalı olacak.


Elektrik ve doğalgazda da fiyatlar arttı


Öte yandan söz konusu fiyat artışının cari açığın azaltılmasına yardımcı olması umuluyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Vladimir Regueiro, dizel ve diğer yakıt türlerinin de benzer fiyat artışlarından etkileneceğini söyledi.


Ülkede yerleşim yerlerindeki büyük tüketiciler için elektrik fiyatları yüzde 25 artırılırken, doğalgazda da fiyat artışına gidildi.




#akaryakıt
#benzin
#mazot
#Küba
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