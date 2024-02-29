Akaryakıt fiyatları yüzde 500 artacak: Küba'da ucuz benzin devri sona eriyor

Akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​82 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ya da yükseliş akaryakıt fiyatlarının değişmesine neden oluyor. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatlarında indirim var mı? İşte 28 Şubat 2024 Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı ve İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…