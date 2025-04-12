Anadolu Üniversitesinde "Yapay Zeka Zirvesi" düzenlenecek

"Anadolu Üniversitesi olarak 2025 yılında yapay zeka konusunda önemli çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalardan ilki de 21 Nisan'da düzenleyeceğimiz Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ortak düzenleyeceğimiz Yapay Zeka Zirvesi'nde alanında uzman akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca düzenlenecek zirve, üniversitemizin tüm sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Zirvesi'ne alana ilgi duyan herkesi bekliyoruz"